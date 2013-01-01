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Омскую область оценили по проверке законодательных инициатив на целесообразность и эффективность

Фев 1
Омская область Сибирский федеральный округ
Омскую область оценили по проверке законодательных инициатив на целесообразность и эффективность

Минэкономразвития России подготовило рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия за 2017 год. Омская область включена в группу "хороший уровень".
На региональном уровне процедура оценки регулирующего воздействия стала обязательной с 2014 года, с 2015 года она проводится также администрацией города Омска.

"Регионы, отнесенные к "высшему уровню" и "хорошему уровню", добились значительных успехов в организации и проведении оценки регулирующего воздействия. При этом разница в баллах данных регионов между собой сводится к минимуму, в связи с чем, детальное ранжирование субъектов Российской Федерации в рейтинге не представляется возможным", - говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Напомним, оценка регулирующего воздействия проводится с целью проверки законодательных инициатив на целесообразность и эффективность. Иными словами, в ходе данной процедуры анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы.

В Омской области функции оценки социально-экономических последствий вводимого или введённого раннее нормативного правового акта выполняет региональное Министерство экономики.

Так, в 2017 году оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 66 проектов нормативных правовых актов Омской области, по результатам которой подготовлены 62 положительных и 4 отрицательных заключения.

Проведена экспертиза 5 действующих нормативных правовых актов Омской области. По результатам проведенной экспертизы подготовлены 3 положительных и 2 отрицательных заключения.

"Процедура оценки регулирующего воздействия позволяет оценить и скорректировать положения нормативного правового акта еще на стадии его подготовки. При эффективно выстроенной работе бизнеса и института по защите прав предпринимателей процедура оценки позволит заблаговременно нейтрализовать возможные последствия. Мы открыты к диалогу и взаимодействию", - отмечает заместитель министра экономики Омской области Анна Негодуйко.

Добавим, что в Омской области введена блокирующая функция оценки регулирующего воздействия. Если по результатам оценки сделан вывод о наличии в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса и инвестиционной деятельности, либо способствующих возникновению необоснованных расходов предпринимателей или областного бюджета, работа по проекту акта прекращается.



 
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