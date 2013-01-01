Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

10 июля 2018 года с 10.00 до 18.00 часов в областном Конгресс-холле состоится семинар Школы экспорта АО «Российский экспортный центр» «Налоги в экспортной деятельности». Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.

«Экономика экспортного проекта зависит от многих факторов, связанных с налогообложением предпринимательской деятельности. Данный семинар позволит узнать, как повысить эффективность внешнеторговой сделки, как выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учетом своей бизнес-модели, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам, какие документы следует подготовить экспортеру для получения льготной ставки НДС и как пройти налоговую проверку и взаимодействовать с налоговыми инспекторами», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Отметим, что на семинаре «Налоги в экспортной деятельности» предприниматели подробно рассмотрят перечень налоговых правонарушений, сроки обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных актов налоговых органов, изучат анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта, а также узнают четыре сценария возврата НДС и пять мифов об общении с налоговыми инспекторами.

Для участия и заполнения заявки необходимо в ближайшее время обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.