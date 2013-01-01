Омский рынок медицинского оборудования планирует захватить Казахстан



С 15 по 17 мая 2019 года в Алматы пройдет одно из самых ожидаемых бизнес событий в области медицины и фармацевтики Центральной Азии – 26-ая казахстанская Международная выставка «Здравоохранение» – KIHE 2019.

Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в выставке на безвозмездной основе. Центр организует участие омского бизнес-сообщества в выставке при поддержке Министерства здравоохранения Омской области.

Выставка «Здравоохранение» - KIHE является самой крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и ежегодно объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.

«Приглашаем к участию в выставке производителей и поставщиков медицинского оборудования, расходных материалов для клиник и лабораторий, медицинских изделий различного назначения, оборудования для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и других предпринимателей, занятых в сфере здравоохранения. Омские предприниматели могут принять участие в выставке бесплатно. Центр поддержки экспорта оплатит аренду выставочной площади, регистрационный взнос, а также разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки. Компания самостоятельно должна оплатить только проезд и проживание своих делегатов, а также доставку выставочных образцов и печать раздаточных материалов», - поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Напомним, что в 2018 году в выставке приняли участие более 180 компаний из 17 стран мира, представив достижения научной и практической медицины, оборудование и технологии для фармацевтической отрасли. Выставку посетили более 3000 специалистов с Казахстана, Кыргызстана, России и других стран.

Участников и посетителей «Здравоохранение» – KIHE 2019 ожидает насыщенная деловая программа. Так, в рамках выставки состоится AlmatyMedInvest Forum, где обсудят вопросы, касающиеся государственно-частного партнерства, госпрограммы «Цифровой Казахстан» и экспорта медицинских услуг. Также все желающие смогут посетить разнообразные конференции, практические семинары, круглые столы, мастер-классы с участием представителей государственных органов, бизнесменов, руководителей медицинских учреждений и фармацевтических предприятий.

В Центре поддержки экспорта уверены, что участие Омского региона в выставке «Здравоохранение» – KIHE 2019 предоставит предпринимателям возможность для дальнейшего развития успешной экспортной деятельности. Компании-участники найдут выход на зарубежный и российский рынки, представят свою продукцию, разработки и новинки, а также обретут новых клиентов.

Прием заявок продолжится до 19 апреля, предпринимателям стоит поторопиться - количество мест для участия в выставке ограничено!

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.