Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»



Десятки тысяч посетителей, дистрибьюторов и владельцев бизнеса более чем из 100 стран мира и всех регионов России получат возможность познакомиться с продукцией омских предприятий в рамках авторитетной международной выставки «Продэкспо-2019», которая пройдёт с 11 по 15 февраля в московском Экспоцентре.

Десятки тысяч посетителей, дистрибьюторов и владельцев бизнеса более чем из 100 стран мира и всех регионов России получат возможность познакомиться с продукцией омских предприятий в рамках авторитетной международной выставки «Продэкспо-2019», которая пройдёт с 11 по 15 февраля в московском Экспоцентре.

Выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» — самый масштабный выставочный проект индустрии продовольствия на территории России. Центр поддержки экспорта, действующей на базе Агентства развития и инвестиций Омской области, отобрал 10 омских компаний, которые будут представлены на выставке общим региональным стендом. Нужно отметить, что организационный взнос и затраты на изготовление стенда взял на себя Центр поддержки экспорта (расходы на каждую омскую компанию составили около 100 тыс. рублей).

Экспозиция выставки включает 30 тематических разделов по широчайшему спектру отраслей пищевой, перерабатывающей промышленности и индустрии напитков. Омский регион представят компании, производящие снековую, макаронную, рыбную, молочную продукцию, а также мясные полуфабрикаты, сушеные и сублимированные овощи, фрукты, грибы и ягоды.

«Мы уверены, что участие в выставке «Продэкспо» только укрепит нашу экспансию в России и ближнем зарубежье. Появятся новые партнёры, которые привнесут в нашу работу много интересных идей, а под их потребности мы увеличим наши производственные мощности. Вместе мы сможем предложить покупателям полезную и востребованную продукцию. В этом году мы планируем выпуск целой линейки различных супов – это около 20-30 новых видов. Супы среднеценового сегмента и премиум, которые отличаются своей натуральностью, быстротой приготовления и доступностью по цене. Конечно же, мы возьмём их с собой на «Продэкспо-2019» и постараемся удивить посетителей выставки», - рассказал специалист региональных продаж компании «С-Фрукт Сибирь» Антон Рогалёв.

В Центре поддержки экспорта Омской области уверены, что участие Омского региона в выставке «Продэкспо» предоставит предпринимателям возможность для дальнейшего развития успешной экспортной деятельности. Компании-участники найдут выход на огромные российский и зарубежный рынки, представят свою продукцию и новинки, а также обретут новых поставщиков и клиентов.

Напоминаем, что Агентство развития и инвестиций осуществляет широкий спектр мер государственной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям, инвесторам, субъектам малого и среднего бизнеса. Приглашаем активных предпринимателей на консультации.

Агентство развития и инвестиций Омской области, ул. 70 лет Октября, 25/2, тел.: +7(3812)40-80-09, сайт Агентства, INSTAGRAM.