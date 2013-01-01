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Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек

Июн 4
Омская область Сибирский федеральный округ
Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек

Завершил работу форум предпринимательства «Свое дело – твой успех». За три дня работы Форум посетили более 4 тысяч человек.
С 29 по 31 мая 2019 года в областном Конгресс-холле состоялось ежегодное событие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства - десятый региональный форум «Свое дело - твой успех».

Напомним, что организаторами Форума выступили Министерство экономики Омской области, Администрация города Омска, Агентство развития и инвестиций и Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.

Форум состоялся в рамках комплексной образовательно-информационной программы «Мой бизнес». За три дня работы Форума прошло более 40 мероприятий, организованных учреждениями инфраструктуры поддержки бизнеса, предпринимательскими объединениями, учебными заведениями и частными компаниями. Так, представители омских предприятий, действующие и начинающие бизнесмены приняли участие в семинарах, круглых столах, дискуссионных площадках, нетворкинге, а также обсудили возможные источники привлечения финансирования в свои проекты и как развиваться в кризис.

По словам омских компаний-участников Форума, в этом году синергия всех структур, взаимодействующих с бизнесом, позволила омским предпринимателям установить полезные контакты и расширить горизонты в развитии своего дела.

На Форуме состоялось множество полезных мероприятий: круглый стол «Государственная поддержка бизнеса: актуальные аспекты и перспективы развития», нетворкинг «Лестница личного успеха: курс на миллион» с участием успешных предпринимателей Виктора Шкуренко и Александра Дерябина, управленческие поединки, менторская гостиная «Техника убеждения в продажах», круглый стол «Перезагрузка бизнеса».

Так, в рамках Форума состоялась мини-конференция программы акселерации «ScaleUp». Отметим, акселерационная программа представляет собой комплекс мероприятий по подготовке действующих предпринимателей к быстрому росту. Это обучение, участие в диалоговых площадках и опытный наставник. Уникальность методики ScaleUp заключается в объединении успешных международных практик и лучшего российского опыта в сфере ведения бизнеса. Программа уже успешно реализуется в Воронежской, Нижегородской, Кировской, Тюменской, Томской, Ростовской, Владимирской областях и Краснодарском крае.

Ключевым мероприятием Форума стал мастер-класс «Как сделать прорыв в 2019 году» бизнес-тренера, спортсмена, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Шушина.

«Бизнесмены узнали, как написать стратегию, чтобы вырасти в два раза, привлечь пробивных сотрудников, создать идеальный отдел продаж, перестать терять деньги на ошибках сотрудников. Трафик посетителей Форума по сравнению с прошлым годом возрос почти в 2 раза. Это говорит о том, что в Омске малый и средний бизнес стремится к развитию и расширению. Бизнес-поддержка предполагает целый спектр направлений - это предоставление грантов и субсидий, поручительства и микрозаймы, развитие внешнеэкономической деятельности и многое другое. Мы уверены, что Форум «Свое дело – твой успех», использующий лучший мировой опыт, и собственные технологии, способствующие успешному росту, даст толчок к развитию малого и среднего бизнеса в регионе», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.



 
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