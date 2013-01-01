Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской выставке «Powerexpo Almaty»



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие на льготных условиях в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty 2019», которая пройдет в городе Алматы, Республика Казахстан, с 23 по 25 октября 2019 года.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие на льготных условиях в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty 2019», которая пройдет в городе Алматы, Республика Казахстан, с 23 по 25 октября 2019 года.

К участию в «Powerexpo Almaty 2019» приглашаются научно-исследовательские и образовательные учреждения, монтажные и проектно-конструкторские организации, производители и поставщики электротехнического оборудования, кабельно-проводниковой продукции, систем управления и связи, а также производители светотехнической продукции.

Напомним, что компания-участник должна являться экспортно ориентированным субъектом малого и среднего предпринимательства и производить продукцию на территории Омской области.

«В Омской области реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», одним из ключевых показателей которого является увеличение количества малых и средних предприятий, выведенных на экспорт. Поддержку экспортно ориентированным компаниям в выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций», - отметил генеральный директор Агентства Евгений Ковтун.

Казахстанская Международная выставка «Powerexpo Almaty 2019» - это ведущее специализированное событие в Центральной Азии, включающее в себя выставку и специализированный Форум Энергетиков. Мероприятие ежегодно проходит в финансовой столице Казахстана — городе Алматы, при поддержке и участии Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана. В 2018 году в выставке приняли участие 115 предприятий из 13 стран мира: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, Турция, Украина, Узбекистан и Чехия.

Как отметили в омском Центре экспорта, учитывая фактор наличия в Республике значительного ресурсного потенциала по ветру и солнцу, постоянного технического прогресса и снижения стоимости оборудования в «зеленой энергетике», выставка «Powerexpo Almaty 2019» раскроет и усилит потенциал омских компаний-производителей в сфере энергетики, благодаря широкому обсуждению актуальных проблем, презентации новых технологий и обмену опытом.

«Центр поддержки экспорта оплатит аренду коллективного стенда и регистрационный взнос за каждого участника. Также специалисты Центра возьмут на себя разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки. Для участия в выставке компаниям необходимо оплатить проезд и проживание своих представителей, а также при необходимости доставку выставочных образцов», - рассказал Евгений Ковтун.

Омские предприниматели могут представить свою продукцию и разработки в следующих разделах выставки: электротехника, альтернативные источники энергии, энергосбережение и энергоэффективность, кабельно-проводниковая продукция, освещение и промышленная светотехника. Прием заявок продлится до 16 сентября 2019 года включительно. Количество участников в выставке ограничено.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.