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Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»

Июн 28
Омская область Сибирский федеральный округ
Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса на безвозмездной основе принять участие в выставке технологий и инноваций в промышленности.

Напомним, что Центр создан на базе Агентства развития и инвестиций в августе 2012 года, как новая инфраструктура поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно Центр оказывает омскому бизнес-сообществу поддержку при выходе на международные рынки и рынки соседних регионов.

Выставка предназначена для демонстрации промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний, их продвижения на рынке, укрепления деловых контактов и обмена опытом. В 2018 году выставку «ТехИнноПром» посетили более 3000 специалистов из 19 стран, 245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая, России, Украины, Швеции стали ее участниками, а в деловой программе выставки приняло участие более 1500 специалистов.

Отметим, что выставка «ТехИнноПром» включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума, который проводится ежегодно в течение 20 лет при официальной поддержке Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, общественных объединений.

«На выставке будет представлена единая экспозиция от Омской области. Предприниматели на льготных условиях могут стать экспонентами выставки. Центр поддержки экспорта предлагает бизнесменам Омска представить свою продукцию на выставке, расширить клиентскую базу, повысить продажи, найти способы оптимизации производственных процессов, увеличивать репутационный капитал, а также повысить конкурентоспособность. Центр оплатит аренду коллективного стенда и регистрационный взнос за каждого участника. Также специалисты Центра возьмут на себя разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Компания-участник обязательно должна являться экспортно ориентированным субъектом малого и среднего предпринимательства Омской области. Для участия в выставке предприятиям необходимо оплатить проезд и проживание своих представителей, а также при необходимости подготовить информационно-презентационные материалы и доставку выставочных образцов.

Прием заявок продлится до 31 июля 2019 года включительно. Количество участников в выставке ограничено. Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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