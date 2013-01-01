Омских производителей детских товаров и услуг приглашают в Казахстан на выставки



С 19 по 21 августа 2019 года на площадке выставочного центра «Атакент» в городе Алматы состоится 14-я Международная специализированная выставка товаров для детей «Детство 2019» и выставка «Детская мода 2019».

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса на безвозмездной основе принять участие в уникальных специализированных B2B выставках, на которых собираются представители индустрии детства со всего Казахстана, а также России, Кыргызстана, Узбекистана, Польши, Турции, Украины и других стран.

Выставки «Детство 2019» и «Детская мода 2019» - это лучшая возможность представить свою продукцию, показать новинки, познакомиться с рынком и найти новых партнеров в Центрально-Азиатском регионе.

Отметим, что Центр, действующий на базе Агентства развития и инвестиций, ежемесячно организовывает деловые миссии и участие омского бизнеса в международных выставках на льготных условиях, тем самым оказывая поддержку, действующим или желающим начать внешнеэкономическую деятельность малым и средним предпринимателям.

Выставка состоит из разнообразных разделов: одежда для детей и беременных, обувь, аксессуары, детское питание, игрушки, товары для дома и улицы, товары для кормления и ухода, товары для творчества и хобби, образование и развитие, а также спортивные товары и товары для активного отдыха. Отметим, что дополнительно в рамках выставки будут представлены разделы «Книга» и «Новый год».

«Центр поддержки экспорта оплатит аренду коллективного стенда и регистрационный взнос за каждого участника. Также специалисты Центра возьмут на себя разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки. Предприятие обязательно должно являться экспортно ориентированным субъектом малого и среднего предпринимательства Омской области. Для участия в выставке компаниям необходимо оплатить проезд и проживание своих представителей, а также при необходимости доставку выставочных образцов», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Прием заявок продлится до 25 июля 2019 года включительно. Количество участников в выставке ограничено.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.