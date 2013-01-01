Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»
АО «Корпорация МСП» и компания «Иннопрактика» объявляют о приеме заявок быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства на включение в программу поддержки «газелей».
В соответствии с программой субъектам МСП предоставляются гарантийная поддержка по кредитам и займам, кредитная поддержка
АО «МСП банк» и долгосрочные инвестиционные займы, а также осуществляется покупка долей в уставном капитале быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП.
К рассмотрению принимаются заявки компаний, соответствующих следующим основным критериям:
- компания является субъектом МСП;
- компания осуществляет деятельность не менее 3 лет;
- среднегодовой темп роста выручки компании за 3 последних года составляет не менее 20%;
- вид деятельности компании соответствует приоритетным отраслям Программы стимулирования кредитования АО «Корпорация МСП»;
- компания имеет документы, подтверждающие ее права на результаты интеллектуальной деятельности.
Подать заявку можно с использованием АИС Мониторинг МСП по ссылке.
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