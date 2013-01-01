Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»



АО «Корпорация МСП» и компания «Иннопрактика» объявляют о приеме заявок быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства на включение в программу поддержки «газелей».

Данное мероприятие проходит в целях исполнения федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с программой субъектам МСП предоставляются гарантийная поддержка по кредитам и займам, кредитная поддержка

АО «МСП банк» и долгосрочные инвестиционные займы, а также осуществляется покупка долей в уставном капитале быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП.

К рассмотрению принимаются заявки компаний, соответствующих следующим основным критериям:

- компания является субъектом МСП;

- компания осуществляет деятельность не менее 3 лет;

- среднегодовой темп роста выручки компании за 3 последних года составляет не менее 20%;

- вид деятельности компании соответствует приоритетным отраслям Программы стимулирования кредитования АО «Корпорация МСП»;

- компания имеет документы, подтверждающие ее права на результаты интеллектуальной деятельности.

Подать заявку можно с использованием АИС Мониторинг МСП по ссылке.