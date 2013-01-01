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Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре

Июн 20
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре

На экспортном семинаре обучат тонкостям работы с самыми популярными площадками трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD.
4 июля Центр поддержки экспорта Омской области приглашает омских бизнесменов, которые заинтересованы в развитии компании и старте экспортной деятельности, принять участие в экспортном семинаре на безвозмездной основе.

С 10.00 до 18.00 часов в областном Конгресс-холле пройдет обучающий семинар Школы экспорта РЭЦ «Возможности онлайн-экспорта». Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

Как отмечают организаторы, данный семинар – это уникальная возможность повысить профессиональные компетенции, развить экспортную деятельность и укрепить деловые связи среди представителей бизнес-сообщества Омской области.

«Программа курса делает акцент на значимых аспектах международных онлайн-продаж, выборе наиболее рентабельной модели работы. Отдельный блок посвящен анализу существующих площадок для электронной торговли и разработке стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции, повышению и поддержанию лояльности интернет-аудитории. Будут затронуты вопросы работы с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности», - отметили в Центре поддержки экспорта.

В рамках семинара «Возможности онлайн-экспорта» предприниматели рассмотрят рейтинги стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых онлайн-ритейлеров, примеры расчета прибыли экспортного интернет-проекта по методу юнит-экономики.

Обучение для омского бизнес-сообщества проведет Анна Колоколова – заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области, сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ, имеющая обширный опыт экспортной деятельности и консультирования по внешнеэкономическим вопросам.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 3 июля 2019 года включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о предстоящих образовательных семинарах представлена на сайте Центра.



 
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