Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре
На экспортном семинаре обучат тонкостям работы с самыми популярными площадками трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD.
С 10.00 до 18.00 часов в областном Конгресс-холле пройдет обучающий семинар Школы экспорта РЭЦ «Возможности онлайн-экспорта». Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.
Как отмечают организаторы, данный семинар – это уникальная возможность повысить профессиональные компетенции, развить экспортную деятельность и укрепить деловые связи среди представителей бизнес-сообщества Омской области.
«Программа курса делает акцент на значимых аспектах международных онлайн-продаж, выборе наиболее рентабельной модели работы. Отдельный блок посвящен анализу существующих площадок для электронной торговли и разработке стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции, повышению и поддержанию лояльности интернет-аудитории. Будут затронуты вопросы работы с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности», - отметили в Центре поддержки экспорта.
В рамках семинара «Возможности онлайн-экспорта» предприниматели рассмотрят рейтинги стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых онлайн-ритейлеров, примеры расчета прибыли экспортного интернет-проекта по методу юнит-экономики.
Обучение для омского бизнес-сообщества проведет Анна Колоколова – заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области, сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ, имеющая обширный опыт экспортной деятельности и консультирования по внешнеэкономическим вопросам.
Для участия и заполнения заявки необходимо до 3 июля 2019 года включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.
Подробная информация о предстоящих образовательных семинарах представлена на сайте Центра.
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