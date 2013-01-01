Омских предпринимателей приглашают принять участие в продовольственной выставке Узбекистана



Тысячи специалистов пищевой промышленности из 26 стран мира получат возможность познакомиться с продовольственной продукцией омского производства.

С 3 по 5 апреля в Ташкенте (Узбекистан) состоится 19-ая Международная выставка пищевой индустрии UzFood 2019. Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в выставке на безвозмездной основе.

UzFood – это крупнейшая в Узбекистане продовольственная выставка. В 2018 году выставку посетили более 6200 человек. В выставке участвовали 200 экспонентов в следующих категориях: продукты питания, хлебопечение, пищевые ингредиенты, добавки и специи, оборудование для пищевой промышленности, HoReCa и упаковка.

Напомним, что в середине февраля Губернатор Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан Юсупом Кабулжановым. Стороны обсудили планы расширения двустороннего сотрудничества.

«Сотрудничество со странами Центральной Азии для нашего региона стратегически важно. Во внешнеторговом обороте Омской области Узбекистан занимает второе место среди наших партнеров из Центральной Азии. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 22,5 млн. долл. Это превышает показатель 2017 года почти в два раза. У нас есть уже выстроенные экономические отношения. Цифры говорят сами за себя», - отметил Александр Бурков.

Организатором участия омского бизнес-сообщества в выставке UzFood 2019 является Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

«Участие в UzFood – это уникальная возможность представить свою продукцию широкой аудитории специалистов, найти новых партнеров и заказчиков из числа специалистов по закупкам, представляющих розничные сети и предприятия оптовой торговли. Омские предприниматели могут принять участие в выставке бесплатно. Центр поддержки экспорта оплатит аренду выставочной площади, регистрационный взнос, а также необходимое дополнительное оборудование для стенда, обеспечит разработку презентационных материалов, трансфер по территории г. Ташкент, организацию и проведение деловых переговоров. Компания самостоятельно должна оплатить только проезд и проживание своих делегатов, а также доставку выставочных образцов и печать раздаточных материалов», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей, заинтересованных в развитии экспортной деятельности, принять участие в Международной выставке в Республике Узбекистан. Подробнее информацию можно получить по тел:. +7(3812)40-88-77 и на http://ved55.ru/