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Омских предпринимателей приглашают принять участие в крупнейшей выставке текстильной промышленности

Авг 21
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей приглашают принять участие в крупнейшей выставке текстильной промышленности

Центр поддержки экспорта приглашает омский бизнес к участию на безвозмездной основе в крупнейшей торговой выставке текстильной и кожевенной промышленности «Baltic Fashion & Textile». Выставка состоится в период с 17 по 19 октября в Литве, г. Вильнюс.
Отметим, что Центр поддержки экспорта Омской области готов оплатить аренду коллективного стенда, регистрационный взнос за каждого участника, разработку информационно-презентационных материалов и их перевод на иностранные языки.

«В Омской области реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», одним из ключевых показателей которого является увеличение количества малых и средних предприятий, выведенных на экспорт. Поддержку экспортно ориентированным компаниям в выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций», - отметил генеральный директор Агентства Евгений Ковтун.

Выставка «Baltic Fashion & Textile Vilnius» - это отличная возможность увеличить объем экспорта своей продукции и услуг не только в Литовской Республике, но и в других странах Европейского Союза, ознакомиться с новинками, технологиями и услугами в секторе легкой промышленности, увидеть коллекции мод, как мировых торговых марок, так и индивидуальных дизайнеров, а также установить новые взаимовыгодные деловые контакты на рынке с высоким уровнем знаний, качеством и гибкостью производства.

В 2018 году в выставке приняли участие более 400 экспонентов из 21 страны мира, а посетило ключевое мероприятие текстильного и модного бизнеса более 10 тысяч человек. В этом году «Baltic Fashion & Textile Vilnius» делится на два раздела: «Текстиль и технологии», где профессионалы отрасли могут представить свои товары, современные технологии, системы и услуги по оптимизации производства, а также торговое оборудование и упаковку. Второй раздел «Мода и стиль» - для трейдеров и потребителей, где посетители выставки увидят и ознакомятся с модными брендами, дизайнерскими услугами и текстильным искусством.

В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа, которую смогут посетить все желающие. Так, участников «Baltic Fashion & Textile Vilnius» ждет ярмарка, где балтийские швейные компании предложат своим посетителям эксклюзивный ассортимент, крупнейшая выставка эксклюзивных дизайнерских работ, а также разнообразные семинары, мастер-классы и презентации новых коллекций pret-a-porter.

«Компания-участник должна являться экспортно ориентированным субъектом малого и среднего предпринимательства и производить продукцию на территории Омской области. Для участия в выставке компаниям необходимо оплатить проезд и проживание своих представителей, а также доставку выставочных образцов», - отметили в Центре поддержки экспорта Омской области.

Прием заявок продлится до 16 сентября 2019 года включительно. Количество участников в выставке ограничено. Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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