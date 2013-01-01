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Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии

Дек 18
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии

25 декабря 2018 года в 16.00 часов в областном Конгресс-холле состоится совещание на тему комплексного продвижения продукции омских производителей на рынок Индии.
25 декабря 2018 года в 16.00 часов в областном Конгресс-холле состоится совещание на тему комплексного продвижения продукции омских производителей на рынок Индии.

Организатором мероприятия выступают Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, и Ассоциация «Омский Биокластер».

К участию в совещании приглашаются омские предприятия, заинтересованные в выходе на рынок Индии.

В рамках совещания планируется обсуждение следующих вопросов: страновые особенности Индии с точки зрения экспортной деятельности, в том числе логистика, а также существующие возможности для экспортеров в части государственного содействия выхода на рынок страны со своим продуктом.

Отметим, что до 24 декабря включительно необходимо подтвердить участие по электронной почте esbujlo@ved55.ru или по телефону: +7(3812)40-88-77.



 
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