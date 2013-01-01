Омских предпринимателей обучат правовым аспектам эскпорта



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

18 сентября 2018 года в областном Конгресс-холле состоится семинар «Правовые аспекты экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

К участию на безвозмездной основе приглашают представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Экспортный семинар состоится в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения, квалифицированный тренер передаст слушателям базовые знания по правовому обеспечению экспортной деятельности. Участники семинара узнают о назначениях и областях применения международных правил ведения ВЭД в рамках Инкортермс и Венской конвенции, нормах ответственности участников деятельности и технологиях урегулирования возможных споров. Обсудят, как выбрать правового консультанта и, какие типы договоров и составляющие внешнеторгового контракта применяются в экспортной деятельности.

«Эффективная организация экспортной деятельности может быть реализована только с соблюдением правовых основ регулирующих ВЭД, которые являются гарантом во взаимоотношениях с зарубежными партнерами в гражданско-правовом поле. В данном семинаре омские предприниматели узнают о правовых аспектах выхода на зарубежный рынок, а также о международных актах, регулирующих экспортную деятельность», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 17 сентября включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.