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ИЗМИР

Омских предпринимателей обучат основам маркетинга в рамках внешнеторговой деятельности

Июн 8
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей обучат основам маркетинга в рамках внешнеторговой деятельности
Центр поддержи экспорта приглашает малый и средний бизнес к участию в семинаре на безвозмездной основе.

19 июня в областном Конгресс-холле состоится очередной семинар Школы экспорта РЭЦ, который проведут специалисты Центра поддержки экспорта Омской области, действующего на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

Отметим, что тема семинара «Маркетинг как часть экспортного проекта». Семинар состоится в очном формате.

Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее задуматься о маркетинговой составляющей. Специалисты Центра помогут омским бизнесменам выстроить алгоритм построения ценовой стратегии бренда, проанализировать все компоненты маркетинг-микса 4P, а также в рамках семинара участники узнают пять шагов к созданию конкурентного преимущества своего товара или услуги, FAQ по экспортному интернет-продвижению и чек-лист критериев для выбора посредника для экспортной дистрибьюции.

«Основой данного семинара является описание базовых маркетинговых инструментов, иллюстрированных практическими примерами. В ходе семинара участники узнают, как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок или как адаптировать рекламные сообщения к местным социальным, культурным и религиозным особенностям», - рассказала заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области Анна Колоколова.

Семинар, как сообщают организаторы, будет интересен как для опытных экспортеров, так и для тех, кто только планирует выход на зарубежные рынки. Для участия необходимо в ближайшее время обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области для заполнения заявки по телефону: +7(3812) 40-88-77.



 
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