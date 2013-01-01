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Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

Фев 6
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

6 марта в областном Конгресс-холле состоится семинар «Правовые аспекты экспорта» Школы экспорта РЭЦ. К участию на безвозмездной основе приглашают представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.
Напомним, Омская область была включена в образовательную программу РЭЦ по обучению начинающих компаний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности в прошлом году. Именно тогда Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках Петербургского экономического форума подписал соглашение с Российским Экспортным Центром. Оператором программы выступает Центр поддержки экспорта, функционирующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

Отметим, что бизнес-семинар построен по принципу «60% теории - 40% практики»: участники получат знания и на месте отработают их на практике, решая задачи и кейсы. Проведет семинар Анна Колоколова – заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области, квалифицированный тренер, прошедший обучение и аттестацию в Школе экспорта РЭЦ в Москве.

Участники семинара узнают о назначениях и областях применения международных правил ведения ВЭД в рамках Инкортермс и Венской конвенции, нормах ответственности участников деятельности и технологиях урегулирования возможных споров. Обсудят, как выбрать правового консультанта и, какие типы договоров и составляющие внешнеторгового контракта применяются в экспортной деятельности. В результате успешного прохождения тестирования в рамках семинара участники получат Сертификат.

«Эффективная организация экспортной деятельности может быть реализована только с соблюдением правовых основ, регулирующих ВЭД, которые являются гарантом во взаимоотношениях с зарубежными партнерами в гражданско-правовом поле. В данном семинаре участники узнают о правовых аспектах выхода на зарубежный рынок, а также о международных актах, регулирующих экспортную деятельность», - рассказали в Центре поддержки экспорта.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 5 марта включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812)40-88-77.



 
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