Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга



Вчера, 19 июня, в областном Конгресс-холле прошел семинар «Основы маркетинга в рамках внешнеторговой деятельности» в рамках бесплатной программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.

Организатором семинара выступил Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

Слушателями семинара стали представители компаний, занятых в таких сферах деятельности, как: производство музыкального оборудования, продажа зерна, легкая промышленность, информационные технологии, промышленное оборудование, торговля химпродуктами, деревообработка и транспортные услуги.

Так, в ходе семинара омские предприниматели получили подробную информацию о том, как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок и как адаптировать рекламные сообщения к местным социальным, культурным и религиозным особенностям.

«Участники семинара узнали алгоритм построения ценовой стратегии бренда и чек-лист критериев для выбора посредника для экспортной дистрибьюции, а также вместе с аттестованным тренером бизнесмены проанализировали все компоненты маркетинг-микса 4Р», - рассказала заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области Анна Колоколова. - В течение 2018 года представители малого и среднего предпринимательства смогут пройти все 11 курсов программы экспортных семинаров в Центре поддержки экспорта Омской области».

Участники семинара успешно справились с итоговым тестированием и получили удостоверение слушателя курса «Основы маркетинга в рамках внешнеторговой деятельности» программы семинаров Школы экспорта РЭЦ.

С последующими планирующимися семинарами Школы экспорта РЭЦ в 2018 году от тренеров Центра поддержки экспорта Омской области можно ознакомиться на сайте http://www.ved55.ru/ru