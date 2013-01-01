Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан



С 27 февраля по 1 марта Центр поддержки экспорта приглашает малый и средний бизнес к участию в деловой миссии в Республику Казахстан, г. Павлодар.

Напомним, что Центр действует на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

Организаторы намерены укрепить деловые связи между Омским регионом и Павлодаром, увеличить объем прямых экспортных поставок, найти дистрибьюторов и помочь омским производителям найти новых партнеров.

«Казахстан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Омской области. Из России в Казахстан экспортируются различные товарные позиции: машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, металлы и изделия их них, продукты химической промышленности, древесина, а также огромным спросом пользуется пищевая продукция омских производителей», - рассказали в Центре поддержки экспорта.

Для участников бизнес-миссии специалистами Центра будут подобраны потенциальные деловые партнеры, представители которых прибудут на переговоры. Также Центр обеспечит для участников миссии трансфер в г. Павлодар и поможет в разработке презентационных материалов для компаний.

Отметим, что статус предстоящего визита закреплен на высшем уровне: планируется, что официальную омскую делегацию возглавит Губернатор Омской области, Председатель Правительства, Александр Бурков.

Для омских бизнесменов в Павлодаре запланирована насыщенная деловая программа: контактно-кооперационная биржа с казахстанскими компаниями, индивидуальные встречи с потенциальными партнерами и посещение профильных казахстанских предприятий, представляющих интерес для участников.

Прием заявок продолжится до 12 февраля, но предпринимателям стоит поторопиться - количество участников бизнес-миссии ограничено!

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей, заинтересованных в развитии экспортной деятельности, принять участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан. Подробнее информацию можно получить по тел:. +7(3812)40-88-77 и на сайте.