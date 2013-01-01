Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Янв 14
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Центр поддержки экспорта Омской области открывает набор на обучение в сфере внешнеэкономической деятельности. К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.
Центр поддержки экспорта Омской области открывает набор на обучение в сфере внешнеэкономической деятельности. К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Напомним, что в 2018 году участниками цикла бесплатных семинаров в рамках образовательного проекта Российского экспортного центра «Школа экспорта РЭЦ» стали порядка 100 омских компаний.

Так, с 29 по 30 января в областном Конгресс-холле пройдет семинар «Финансовые инструменты экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Региональный Центр поддержки экспорта приглашает омских предпринимателей к участию на безвозмездной основе. Семинар состоится в очном формате.

«Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового контракта. На данном семинаре омские бизнесмены смогут подробнее узнать о финансовых инструментах экспорта, методах минимизации финансовых рисков, типовых условиях экспортного кредитования и специфике банковской проверки экспортера и его контрагента, наиболее распространенных механизмах управления рисками при валютных операциях, а также об инструментах предэкспортного финансирования, доступных экспортерам», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 28 января включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
10 Янв:
9 Янв:
25 Дек:
Сибирский федеральный округ:
18 Дек:
10 Дек:
7 Дек:
РОССИЯ:
14 Янв:
14 Янв:
11 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

Новости СМИ

Новости дня

15:28 Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:46 Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы
14:19 В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
14:01 Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково
13:38 Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество
13:02 Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:30 Сбербанк увеличил ставки по ипотеке Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Узнай, страна!

14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:59 Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок» Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»
12:06 В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак» В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»
11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter