Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»



Центр поддержки экспорта Омской области открывает набор на обучение в сфере внешнеэкономической деятельности. К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Центр поддержки экспорта Омской области открывает набор на обучение в сфере внешнеэкономической деятельности. К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Напомним, что в 2018 году участниками цикла бесплатных семинаров в рамках образовательного проекта Российского экспортного центра «Школа экспорта РЭЦ» стали порядка 100 омских компаний.

Так, с 29 по 30 января в областном Конгресс-холле пройдет семинар «Финансовые инструменты экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Региональный Центр поддержки экспорта приглашает омских предпринимателей к участию на безвозмездной основе. Семинар состоится в очном формате.

«Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового контракта. На данном семинаре омские бизнесмены смогут подробнее узнать о финансовых инструментах экспорта, методах минимизации финансовых рисков, типовых условиях экспортного кредитования и специфике банковской проверки экспортера и его контрагента, наиболее распространенных механизмах управления рисками при валютных операциях, а также об инструментах предэкспортного финансирования, доступных экспортерам», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 28 января включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.