Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц



Представители семи омских компаний посетили Республику Казахстан с деловыми целями.

Представители семи омских компаний посетили Республику Казахстан с деловыми целями.

В период с 3 по 7 сентября 2018 года Центром поддержки экспорта Омской области, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций, была организована бизнес-миссия представителей деловых кругов области, занятых в различных отраслях, в города Астана и Караганда. Оператором деловой миссии выступила Омская торгово-промышленная палата.

В состав делегации Омской области вошли семь субъектов малого и среднего предпринимательства: ООО ПК «Арматурно-фланцевый завод», ООО ПКФ «Микроника», ООО «ПромТекс», ООО «ИПР-Фарм», ООО «Эдельвейс», ООО «Дриада» и ООО ТД «Промсмазки».

«Прошедшая бизнес-миссия для представителей делегации Омской области оказалась продуктивной с точки зрения позиционирования продукции собственного производства и установления деловых контактов с казахстанским бизнесом», – подчеркнул генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Участники бизнес-миссии, занятые в сфере текстильной промышленности, - ООО «ПромТекс» и ООО «Эдельвейс» - вызвали живой интерес у бизнесменов Казахстана. Представители крупной казахстанской торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry» рассматривают варианты сотрудничества с ООО «ПромТекс» - ведущим омским производителем детской одежды под торговой маркой Let’s Go. А компания «Эдельвейс» обсудила организацию пробных поставок модных трикотажных изделий под торговой маркой KVINTO в несколько розничных магазинов одежды Астаны и Караганды.