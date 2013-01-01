Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595

17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595
Восточный экономический форум

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Сен 17
Омская область Сибирский федеральный округ
Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Представители семи омских компаний посетили Республику Казахстан с деловыми целями.
Представители семи омских компаний посетили Республику Казахстан с деловыми целями.

В период с 3 по 7 сентября 2018 года Центром поддержки экспорта Омской области, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций, была организована бизнес-миссия представителей деловых кругов области, занятых в различных отраслях, в города Астана и Караганда. Оператором деловой миссии выступила Омская торгово-промышленная палата.

В состав делегации Омской области вошли семь субъектов малого и среднего предпринимательства: ООО ПК «Арматурно-фланцевый завод», ООО ПКФ «Микроника», ООО «ПромТекс», ООО «ИПР-Фарм», ООО «Эдельвейс», ООО «Дриада» и ООО ТД «Промсмазки».

«Прошедшая бизнес-миссия для представителей делегации Омской области оказалась продуктивной с точки зрения позиционирования продукции собственного производства и установления деловых контактов с казахстанским бизнесом», – подчеркнул генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Участники бизнес-миссии, занятые в сфере текстильной промышленности, - ООО «ПромТекс» и ООО «Эдельвейс» - вызвали живой интерес у бизнесменов Казахстана. Представители крупной казахстанской торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry» рассматривают варианты сотрудничества с ООО «ПромТекс» - ведущим омским производителем детской одежды под торговой маркой Let’s Go. А компания «Эдельвейс» обсудила организацию пробных поставок модных трикотажных изделий под торговой маркой KVINTO в несколько розничных магазинов одежды Астаны и Караганды.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
14 Сен:
6 Сен:
6 Сен:
Сибирский федеральный округ:
4 Сен:
31 Авг:
30 Авг:
РОССИЯ:
17 Сен:
17 Сен:
17 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности
Экономика

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:35 Стала известна роль США в покушении на Захарченко Стала известна роль США в покушении на Захарченко
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
07:23 Милонов предложил ввести в России "сухой закон" Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
07:08 Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы
06:29 Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине
06:07 Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
05:48 В ресторане в Солсбери отравились двое россиян В ресторане в Солсбери отравились двое россиян
Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника
Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника
05:31 Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку

Узнай, страна!

15:40 В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско» В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
13:26 Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц
11:24 В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
10:38 В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков
14 СЕН, 11:29 Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка
13 СЕН, 11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
12 СЕН, 16:24 На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья
12 СЕН, 11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter