Омские предприниматели расширят географию поставок в Казахстане



Производители строительных и отделочных материалов Омска прорабатывают контакты по итогам выставки «KazBuild-2018».

Производители строительных и отделочных материалов Омска прорабатывают контакты по итогам выставки «KazBuild-2018».

С 4 по 6 сентября 2018 года Центр поддержки экспорта Омской области, функционирующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, организовал участие омских предпринимателей в юбилейной 25-ой Казахстанской Международной строительной и интерьерной выставке «KazBuild-2018».

Коллективный стенд Омской области был представлен тремя предприятиями строительной отрасли - ООО «Технотент», ООО «Генерация» и ИП Толстов И.К.

Особый интерес у посетителей выставки вызвала продукция омской компании «Генерация» под известным в регионе и за его пределами брендом «Азбука камня». Специалисты строительной отрасли высоко оценили качественные характеристики изделий омского производства и степень её конкурентоспособности на рынке. В результате омским производителем принято решение об открытии представительства в г. Алматы.

Казахстанские предприниматели заинтересовались швейными изделиями технического назначения ООО «Технотент». По результатам выставки омский производитель заключил два экспортных контракта: на поставку палатки сварщика и ПВХ завесов для автомойки в г. Алматы, на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Зарубежных предпринимателей на стенде Омской области привлекла цементно-стружечная плита "STROPAN"™ от ИП Толстов И.К. Компания договорилась о поставке фуры ЦСП дилеру строительных материалов на юге Казахстана.

«Подводя итог прошедшей выставки, можно утверждать о высокой конкурентоспособности и привлекательности омской продукции на рынке Республики Казахстан. Центр поддержки экспорта ежегодно организует участие омского бизнес-сообщества в данной выставке на льготных условиях, в которые входят: аренда выставочной площади, регистрационный взнос, организация и проведение деловых переговоров, разработка и печать презентационных материалов участников выставки», – отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.