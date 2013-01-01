Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ



7 и 8 августа в областном Конгресс-холле омские предприниматели смогли получить новые знания в области экспорта на семинаре Школы экспорта Российского экспортного центра

7 и 8 августа в областном Конгресс-холле омские предприниматели смогли получить новые знания в области экспорта на семинаре Школы экспорта Российского экспортного центра.

Оператором экспортных семинаров в Омске является Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

Семинар «Продукты группы Российского экспортного центра» проводился в рамках цикла обучающих семинаров Школы экспорта РЭЦ на бесплатной основе профессиональным аттестованным тренером – Анной Колоколовой.

Обучение прошли представители 13 компаний из абсолютно разных сфер деятельности: пищевая промышленность, промышленное оборудование и комплектующие, пошив одежды, производство товаров для детей, информационные технологии, бухгалтерские услуги, реклама и продвижение.

Участники семинара научились пользоваться продуктами Группы РЭЦ, позволяющими провести анализ внешних рынков, поиск и оценку потенциальных покупателей, подготовку предприятия и товара к экспорту, а также определять подходящую комбинацию нефинансовых, кредитно-гарантийных и страховых инструментов в зависимости от этапа и особенностей экспортной сделки.

После успешного прохождения итогового тестирования предприниматели получили именные сертификаты Школы экспорта РЭЦ.

- Попала на курсы по экспорту и очень довольна, - поделилась впечатлениями директор ООО "ОМСКОЙЛ" Светлана Щукина. - Жалею, что не знала о таких семинарах до момента экспортных операций в нашей организации. Действительно почерпнула очень много интересного. Почти все, что было дано за эти два дня на семинаре, было для меня открытием. Я понимаю насколько это все было важно и нужно для нас именно тогда, когда мы начинали. Все полученные на семинаре навыки и знания, несомненно, будем использовать на практике в экспортной деятельности. В будущем планируем посетить и другие семинары, а также поучаствовать в выставках и бизнес-миссиях, организованных Центром поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает активных предпринимателей к сотрудничеству.

О предстоящих семинарах, проводимых в рамках образовательного проекта Школы экспорта РЭЦ, можно узнать у сотрудников Центра поддержки экспорта Омской области по телефону +7(3812)40-88-77 или на официальном сайте.