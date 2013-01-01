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Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Ноя 2
Омская область Сибирский федеральный округ
Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Сегодня в областном Конгресс-холле состоялась Конференция «Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса», на которой предприниматели региона совместно с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и инфраструктурами поддержки бизнеса обсуждают актуальные вопросы экспорта в сфере осуществления внешнеэкономических сделок.
Организатором Конференции выступил Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, совместно с областным Министерством экономики.

Отметим, что в рамках конференции "Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса" состоялось множество тематических круглых столов. Экспортеры Омской области обсудили с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и надзорными органами вопросы экспортной деятельности, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Большое внимание на Конференции уделено сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не случайно, потому что азиатские страны представляют значительный интерес для нашего региона. В целом доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Омской области составляет более 15% от общего торгового оборота. За 2017 год рост межторгового оборота составил 21%, а за восемь месяцев текущего года рост оборота дополнительно составил еще более 10%. Сегодняшняя Конференция станет очередным этапом построения коммуникации между экспортерами и институтами поддержки внешнеэкономической деятельности, позволит повысить информированность участников о возможностях выхода на внешние рынки», − обратился с приветственным словом к участникам Конференции заместитель Министра экономики Омской области Константин Чуловский.

В рамках пленарного заседания об изменениях в таможенном законодательстве омским предпринимателям рассказала главный государственный таможенный инспектор правового отдела Омской таможни Анна Жаборовская. «Нововведением закона о таможенном регулировании является возможность получения декларантами предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров – такое решение таможенный орган принимает в течение тридцати календарных дней. Большой объем изменений также коснулся таможенных платежей и порядка их взыскания. В частности, отменены таможенные сборы за таможенные операции при таможенном декларировании экспортируемых товаров, которые не облагаются вывозными таможенными пошлинами», − пояснила Анна Жаборовская.

Напомним, что на официальном открытии Конференции состоялось торжественное награждение лауреатов и победителей регионального конкурса «Лучший экспортер Омской области 2017 года». Центр поддержки экспорта проводит региональный конкурс «Лучший экспортер Омской области» среди малых и средних предприятий региона уже в седьмой раз с целью стимулирования и поощрения экспортной деятельности малых и средних предприятий Омской области.

«Центр поддержки экспорта, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, предоставляет предпринимателям информационно-консультативные услуги, в которые входит разработка и экспертиза экспортных контрактов, подготовка аналитических материалов, разработка сайтов на иностранном языке, что способствует выходу на внешние рынки, сертификация и маркетинговые исследования. Любой желающий экспортер может принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Поэтому приглашаем омское бизнес-сообщество принять участие в формировании плана мероприятий Центра поддержки экспорта Омской области на 2019 год, отправить запросы с пожеланиями и предложениями необходимо до конца ноября текущего года», − поделился с участниками Конференции генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Отметим, что всего за девять месяцев текущего года при содействии Центра поддержки экспорта было заключено 39 экспортных контрактов, суммарная стоимость которых составила 800 млн. рублей. Помимо этого Центр оказал около 516 консультаций, 260 компаний воспользовались нефинансовой поддержкой. Участниками Конференции стали те предприятия, которые активно работают на внешних рынках, так и начинающие экспортеры. Стоит также отметить, что объемы господдержки деятельности Центра поддержки экспорта Омской области в 2019 году увеличатся в несколько раз.

Помимо обсуждения актуальных вопросов в рамках площадок Конференции, каждый участник смог получить индивидуальные консультации по вопросам финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта.



 
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