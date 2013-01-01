Омские макароны «по-вьетнамски»

Центр поддержки экспорта Омской области организовал участие омских предпринимателей в 10-й Международной выставке пищевой индустрии «Food&Hotel Vietnam 2019», которая состоялась во Вьетнаме (г. Хошимин) в апреле. Выставка прошла в SECC - крупнейшем и самом современном выставочном конгресс-центре центре Южного Вьетнама. На 12500 кв. м. свою продукцию представляли более 700 компаний со всех концов света.

За 10 лет существования «Food&Hotel Vietnam» стала ведущей пищевой выставкой Вьетнама. Вниманию посетителей представили последние технологии, продукты и услуги от наиболее известных производителей и поставщиков пищевой отрасли из Вьетнама и зарубежных стран.

В выставке приняли участие четыре омских предприятия, которые представили вниманию вьетнамских предпринимателей разнообразные кондитерские и макаронные изделия, а также алкогольную продукцию.

В рамках деловой программы бизнесмены посетили постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон с российскими продуктами «Russian Gastro House», расположенный в центре Хошемина. В павильоне представлена продукция десятков российских производителей. Участники встречи обсудили специфику рынка Вьетнама, особенности работы с вьетнамскими компаниями и деловыми ассоциациями, а также возможные варианты размещения омских продуктов в шоу-руме.

Одним их участников выставки, стала компания «Омская макаронная фабрика» - крупнейший производитель в Западной Сибири под торговой маркой «Добродея», которую уже запомнили и полюбили по всей России: от Москвы до Дальнего Востока. Компания решила выйти на рынок Юго-Восточной Азии, и впервые приняла участие во вьетнамской пищевой выставке.

«Результатами выставки довольны, не смотря на то, что изначально сомневались и думали, что там соберется не совсем наша целевая аудитория. Мы заключили контракт на 10 млн. рублей с вьетнамской крупной компанией и на данный момент согласовываем детали, планируем отгрузку. Первая партия придет во Вьетнам уже в середине июля – это будут спагетти «Добродея». В будущем планируем расширить линейку поставок. За заключение контракта благодарны Центру поддержки экспорта Омской области, так как именно Центр пригласил принять участие в выставке, организовал стенд Омской области, обеспечил целевой трафик и деловые переговоры с вьетнамским бизнесменами», - поделился менеджер отдела продаж Андрей Мамонов.

По итогам выставки «Food&Hotel Vietnam» потенциальные партнеры из Вьетнама подтвердили заинтересованность в импорте представленной продукции из Омска, проводятся переговоры.

«Задача Центра поддержки экспорта на выставках обеспечить продвижение продукции и услуг омских производителей на международные рынки. Во Вьетнаме мы полностью обеспечили работу стенда Омской области, представили продукцию наших производителей и организовали предпринимателям переговоры с потенциальными партнерами. На данный момент специалисты Центра продолжают взаимодействовать с участниками выставки и оказывают поддержку в проведении дальнейших переговоров для заключения экспортных контрактов», — отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Напомним, что продвижение производителей из числа малого и среднего бизнеса на международные рынки является ключевым мероприятием национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Планируется, что в течение 2019 года с помощью Центра поддержки экспорта Омской области более 60 местных компаний заключат экспортные контракты и начнут поставлять свою продукцию заграницу. В 2018 году, воспользовавшись областной поддержкой, субъекты МСП заключили 57 новых контрактов на общую сумму свыше 14,6 миллионов долларов.