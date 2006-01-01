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Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность

Янв 31
Омская область Сибирский федеральный округ
Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность

Вчера, 30 января в областном Конгресс-холле завершился двухдневный семинар Школы экспорта Российского экспортного центра «Финансовые инструменты экспорта».
Напомним, что образовательная программа проводится для представителей малого и среднего бизнеса региона на безвозмездной основе. Организатором курса семинаров в Омской области выступает Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций. Семинары проводятся ежемесячно, читают курс профессионально аттестованные тренеры.

Участниками семинара стали представители 15 компаний. Эти предприниматели заняты в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, пищевое производство, производство упаковки, консалтинг и строительство.

На практических примерах экспортерам Омской области был показан порядок расчета стоимости экспортного контракта, методы минимизации финансовых рисков, типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента.

«В первый день семинара участники изучали теоретические аспекты использования финансовых ресурсов при ведении внешнеэкономической деятельности. Во второй день в мини-группах предприниматели решали практические бизнес-кейсы из опыта реальных экспортеров, а также прошли итоговое тестирование и получили удостоверения слушателей курса «Финансовые инструменты экспорта», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

«Я получила новую, самое главное, полезную информацию. Подача была доступная и понятная. Прослушав семинар, стала разбираться в финансовых инструментах экспорта. После, применяя полученные навыки на практике, понимаешь, что развивать внешнеэкономическую деятельность на международных рынках и рынках соседних регионов легко, а Центр поддержки экспорта всегда готов оказать помощь. В дальнейшем, планирую посещать все обучающие семинары от Центра поддержки экспорта и пользоваться их мерами поддержки», - поделилась Жэннят Султанова представитель компания ООО «АРМ».

До конца 2019 года Центром поддержки экспорта Омской области запланированы обучающие семинары, для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности. Представители омских компаний могут принять участие на безвозмездной основе. Анонсы семинаров и информация о деловых миссиях Центра опубликована на сайте.



 
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