Омская область выступила площадкой для обсуждения актуальных проблем в лесной сфере



Вчера, 2 апреля, в областном Конгресс-холле на окружном совещании, под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства, рассматривались задачи по исполнению в 2018 году переданных регионам полномочий в области лесных отношений.

Борьба с незаконной заготовкой и оборотом древесины, защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, воспроизводство, повышение эффективности использования лесного фонда, - эти и другие вопросы обсудили в Омской области в рамках окружного совещания через призму исполнения регионами переданных им полномочий.

Актуальные для многих субъектов федерации темы затронул в своём выступлении врио Губернатора Александр Бурков. Глава региона обратил внимание в первую очередь на проблемы, которые препятствуют эффективному использованию лесного потенциала. В Омской области это ни много ни мало - 6 млн гектаров лесов. В прошлом году объём начисленных бюджетных поступлений от использования лесов составил чуть более 122 млн. рублей. В то же время затраты на исполнение полномочий в сфере лесопользования превысили 216 млн. рублей.

«Мы занимаемся лесовосстановлением, боремся с пожарами, увеличиваем суммы из бюджета на покупку противопожарной техники, начали активную борьбу с «чёрными» лесорубами, подключили к этому общественников и правоохранительные органы, которые выявили несколько организованных преступных групп. Но остается системная проблема, с которой регион самостоятельно может не справиться. У нас более 70 процентов лесов, где больше 10 лет или вообще не проводилось лесоустройство. Без этого мы не сможем создать условия для ведения легального цивилизованного бизнеса, чтобы он занимался заготовкой леса и именно глубокой переработкой древесины. А свято место пусто не бывает, поэтому и орудуют «чёрные» лесорубы. Нужны значительные средства для проведения этой масштабной работы по лесоустройству. Сегодня мы услышим позицию Федерального агентства лесного хозяйства, соседних регионов и сможем получить дополнительную информацию, каким путём нам идти, на чей опыт опираться», - отметил Александр Бурков.

«Незаконная заготовка древесины – бич для многих субъектов РФ, особенно для тех, кто находится в более востребованной зоне использования лесного ресурса, где есть близлежащие рынки сбыта, в том числе зарубежные», – отмечает заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. – «Ситуация в Омской области не хуже, чем в других субъектах РФ. Возможно, это связано со сложной логистикой транспортировки древесины. Возможно этому способствуют усилия органов, в данном случае – Правительства Омской области. Если подходить к этой проблеме неформально и уделять особое внимание, думаю ситуация выправится».

По мнению Рослесхоза, самым проблемным регионом по объёмам незаконной рубки и заготовки древесины является Иркутская область. По решению федерального Правительства с 2017 года здесь реализуется пилотный проект по надзору за происхождением древесины в Приангарье. Михаил Клинов отметил первые положительные результаты от пилотного проекта, поэтому считает, что он будет масштабирован и на другие регионы.

«Выявление проблем не означает и сиюминутного решения», подчёркивает заместитель руководителя Федерального агентства. Борьба с вредителями и болезнями леса тоже требует времени и оценки необходимых ресурсов. Задача окружного совещания обозначить проблемы и механизмы их решения, которые будут предложены Рослесхозу для принятия действий.