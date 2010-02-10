Объявлен новый конкурс на право аренды помещений в Бизнес-инкубаторе



С 27 марта по 27 апреля 2018 года Омским региональным бизнес-инкубатором объявлен конкурс между субъектами малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

«Напоминаем и обращаем внимание, что 27 апреля 2018 года в последний день приема заявки принимаются до 10 часов 00 минут», - отметили в региональном бизнес-инкубаторе.

Бизнес-инкубатор предлагает оборудованные офисные помещения: кабинеты площадью 15,4 кв.м., 24,4 кв.м., и 18,6 кв.м., по льготным ставкам арендной платы по цене от 107,50 руб./м2.

Отбор проходит в форме открытого конкурса. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления, срок деятельности которых с даты государственной регистрации до даты подачи заявки на участие в конкурсе не превышает три года, направление деятельности которых соответствует специализации бизнес-инкубатора.

Отметим, что бизнес-инкубатор на период конкурса проводит еженедельные бесплатные групповые консультации по доработке бизнес-планов для участия в конкурсах на право аренды помещений в здании Бизнес-инкубатора.

Критерии оценок заявок:

Согласно Приказу ФАС РФ № 67 от 10.02.2010 года при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства используются в совокупности, только следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами);

Качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства;

Прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;

Срок окупаемости проекта.

Условия участия в конкурсе описаны в Конкурсной документации, которую можно скачать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов

Контактный телефон: +7 (3812)90-46-55.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются по адресу:

644007, г. Омск, ул. Чапаева, д. 111, каб. 302 с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. в рабочие дни, в понедельник - четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время местное).