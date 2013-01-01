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ИЗМИР

Новое студенческое общежитие на 500 мест открыли в Белгородской области

Июн 15
Москва Центральный федеральный округ
Новое студенческое общежитие на 500 мест открыли в Белгородской области

Жилье для преподавателей и студентов Старооскольского технического института построено в результате государственно-частного партнерства
В максимально сжатые сроки – всего за два года - возведено жилое здание площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, благоустроена прилегающая к нему территория, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

В строительство вложено более 582 млн. рублей. Это средства федерального бюджета и компании "Металлоинвест", а также внебюджетные средства Старооскольского технического института НИТУ "МИСиС".

Общежитие, в котором имеются квартиры для семей профессорско-преподавательского состава и созданы условия для размещения 500 студентов, построили «с запасом» в сотню мест. На этих «резервных» площадях планируют размещать заочников и студентов-практикантов из головного вуза МИСиС.

Запас не лишний с учетом того, что уже подписано трехстороннее соглашение между правительством Белгородской области, МИСиС и холдингом "Металлоинвест" о создании инновационного научно-образовательного комплекса на базе Старооскольского технического института.

"Со временем институт должен стать центром образования новых инновационных предприятий, на которые будут трудоустраиваться выпускники вуза. Такая задача сегодня выполняется всеми ведущими университетами нашего региона", - отметил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, выступая на церемонии открытия общежития.

Региональные власти уделяют большое внимание социально-бытовым условиям проживания студентов. За последние годы построены новые корпуса общежитий НИУ "БелГУ", БГТУ им. В.Г.Шухова, института искусств и культуры, капитально отремонтированы все имеющиеся здания общежитий других вузов.

Белгородская область, Центральный федеральный округ



 
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