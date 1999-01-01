Новым мэром Великого Новгорода стал менеджер «Акрона» Сергей Бусурин
Четверо претендентов на пост мэра — Сергей Бусурин, Анна Черепанова, Максим Бомбин и Дмитрий Койков — были представлены депутатам по итогам конкурсного отбора, который состоялся 14 ноября.
В заседании приняли участие все 30 депутатов городской думы. Семь бюллетеней оказались недействительными, за Сергея Бусурина отдал голоса 21 депутат, Анна Черепанова и Максим Бомбин получили по одному голосу, Дмитрий Койков не получил ни одного голоса в свою поддержку.
Напомним, Сергей Бусурин заявил о своём желании возглавить город ещё в августе. Его намерения были поддержаны новгородским отделением «Единой России» и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. На посту мэра Великого Новгорода Сергей Бусурин сменит 63-летнего Юрия Бобрышева, который возглавлял город с 2008 года — он дважды избирался мэром на прямых выборах, но в конкурсном отборе участвовать не стал. Новый мэр Великого Новгорода вступит в должность 3 декабря 2018 года.
Сергей Бусурин родился 28 августа 1977 года в посёлке Сошники Вичугского района Ивановской области. В 1999 году окончил Ивановский государственный химико-технологический университет, в 2007 году — Московский Российский государственный гуманитарный университет. С 1999 года до настоящего времени работал на крупнейшем химическом производстве Великого Новгорода — предприятии «Акрон». Сначала — на производстве аммиачной селитры, был начальником центра промышленно-санитарного контроля, начальником цеха. С 2012 года — управляющий по социальному и административно-хозяйственному обеспечению. Депутат Новгородской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия», руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новгородской области.
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