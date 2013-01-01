Новый мост через реку Нетхой соединил два района Чеченской Республики
Строительство моста протяженностью 55 метров велось в рамках госпрограммы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы».
«Между Росавтодором и Чеченской Республикой налажено тесное взаимодействие, направленное на развитие дорожного хозяйстварегиона. Сегодня благодаря нашим совместным усилиям мы открываем новый мост, Кроме этого, на дороге, ведущей к новой переправе, проложен асфальт протяженностью около 11 км. Это позволит существенно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами, станет хорошим подспорьем для экономического развития районов», - подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.
Участвовавший в торжественной церемонии открытия моста через Нетхой руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт отметил, что высокий уровень организации работ дорожниками Чеченской Республики позволяет с каждым годом увеличивать количество вводимых в эксплуатацию объектов в регионе
В 2018 году в Чеченской Республике строится один и реконструируются пять мостов и восемь автодорог протяженностью около 40 км.
В дальнейших планах Росавтодора – развитие грозненской городской агломерации в рамках Указа Президента России о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ
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