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Новый мост через реку Нетхой соединил два района Чеченской Республики

Сен 27
Москва Центральный федеральный округ
Новый мост через реку Нетхой соединил два района Чеченской Республики

Строительство моста протяженностью 55 метров велось в рамках госпрограммы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы».
Переправа, построенная вместо аварийного моста, соединяет Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский районы.Частью открытого мостового перехода стали регуляционные сооружения, которые позволят избежать размыва берега, выхода реки из русла и подтопления домов селя Янди.

«Между Росавтодором и Чеченской Республикой налажено тесное взаимодействие, направленное на развитие дорожного хозяйстварегиона. Сегодня благодаря нашим совместным усилиям мы открываем новый мост, Кроме этого, на дороге, ведущей к новой переправе, проложен асфальт протяженностью около 11 км. Это позволит существенно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами, станет хорошим подспорьем для экономического развития районов», - подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

Участвовавший в торжественной церемонии открытия моста через Нетхой руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт отметил, что высокий уровень организации работ дорожниками Чеченской Республики позволяет с каждым годом увеличивать количество вводимых в эксплуатацию объектов в регионе

В 2018 году в Чеченской Республике строится один и реконструируются пять мостов и восемь автодорог протяженностью около 40 км.

В дальнейших планах Росавтодора – развитие грозненской городской агломерации в рамках Указа Президента России о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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