Новые технологии помогают курским врачам в борьбе с онкологией



Смертность от онкозаболеваний в странах Европы и Северной Америки занимает первое место. Как рассказал главный врач Курского онкологического центра Игорь Киселев, в нашей области сегодня на учете состоят 37 тысяч больных этим заболеванием, регион занимает четвертое место по раннему выявлению рака и сокращению времени от установления диагноза до начала лечения.

Этот показатель говорит о том, насколько хорошо поставлена в регионе работа по раннему выявлению рака, а время от установления диагноза до начала лечения значительно сокращено. К примеру, раннее выявление рака молочной железы составляет 76%, что на порядок выше, чем в среднем в России и сопоставимо с ведущими странами Европы.

- Самый важный показатель в онкологии – годичная летальность. У нас он значительно ниже российского и в динамике постоянно снижается. Немаловажную роль в этом сыграл работающий в Курске современный онкоцентр. Теперь мы стали лучше и раньше диагностировать рак.

Любое онкозаболевание - огромная проблема, стоящая перед современным обществом. Чаще всего его диагностируют у людей старше 55 лет. При этом можно смело сказать, что в лечении рака наблюдается значительный прогресс. Даже в Курской области достаточно много пациентов в возрасте 80 и даже 90 лет, которые живут с онкологией, - говорит Игорь Леонидович.

Шесть лет назад в регионе появился один из самых современных лечебно-диагностических онкоцентров в Черноземье и ЦФО. Прежний диспансер, построенный еще в 1973 году, был рассчитан на круглосуточное пребывание 120 больных, а амбулаторно мог принять не более 80 человек в смену. Собственных средств на строительство нового онкоцентра региону изыскать было сложно. Просьбу курских врачей поддержал Президент России Владимир Путин, и Курскую область включили в федеральную программу. Уже в 2012 году были сданы в эксплуатацию первые объекты лечебного учреждения, расположенного в пригороде Курска, поселке Кислино.

- Курский онкоцентр не подходит под стандартное понятие диспансера. Мы перешагнули ту ступень, на которой стоят обычные учреждения такого профиля. Это, как правило, профилактика и учет больных. Новая концепция здравоохранения подразумевает, что специализированная помощь не может не быть высокотехнологичной. Все инновации и достижения науки должны применяться при лечении онкопатологии. В нашем диспансере сейчас три компьютерных и два магнитно-резонансных томографов, пять УЗИ-экспертного класса. Есть специальное оборудование для ранней диагностики. Курские онкологи плотно сотрудничают с Центром ядерной медицины ПЭТ-технолоджи, - подчеркивает главврач.

Сейчас в регионе усиленными темпами идет строительство лечебно-хирургического и палатного корпусов онкоцентра - третьей и завершающей части комплекса. Пациенты смогут получать медицинскую помощь не хуже, чем в крупных федеральных и даже зарубежных клиниках.

Планируется, что оперблок будет введен в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года. Он будет оснащен эндовидеохирургическими установками, что позволит поднять на совершенно иной уровень хирургическое лечение онкозаболеваний в нашей области.

В 2019 году будет достроен палатный корпус, где будет находиться морфологическая лаборатория, способная выявлять различные формы рака, врачам это поможет подобрать точную терапию и лечение для конкретного онкобольного.