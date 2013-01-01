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Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

Сен 4
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

Форум пройдет в два дня, 26 сентября на площадке Вологодской торгово-промышленной палаты и 27 сентября в одном из городских кафе за бизнес-ланчем.
Организаторы совместно с кадровыми экспертами помогут участникам разработать персональную карту развития HR, получить новые инструменты в подборе персонала, разберут работающие методики оценки персонала и обменяются опытом.

Будут и приглашенные спикеры, такие как Галина Синявина (ПАО Сбербанк), Илона Шабанова (HR – основатель проекта HRvHC, СПб),

Наталья Царева ( центр «Экология разума», бизнес-тренер, Вологда).

-"Сегодня современным профессионалам сферы HR необходимо понимать основные тенденции, своевременно видеть бизнес-приоритеты, быть результативными, а также качественно совмещать личное и профессиональное. Мы собрали все предложения с весеннего Форума и сформировали программу по вопросам, которые обозначили большинство участников,"- комментирует Надежда Викторовна Малахова, модератор Форума, вице-президент Вологодской ТПП.

Организаторы обещают два дня насыщенной программы Форума, ничего лишнего — только практика и ответы на рабочие вопросы специалистов!

Регистрация: Учебный центр Вологодской ТПП

тел: 8(8172) 72-46-87 и по почте: malahova.vtpp@gmail.com

+18



 
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