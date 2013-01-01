Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ИЮН, 11:20 МСК
USD (ЦБ)    63,1295
EUR (ЦБ)    71,3490

24 ИЮН, 11:20 МСК
USD (ЦБ)    63,1295
EUR (ЦБ)    71,3490

Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки

Июн 24
Омская область Сибирский федеральный округ
Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки

Центр поддержки экспорта Омской области поможет малым и средним предприятиям выйти на мировые электронные торговые площадки.
Экспорт по каналам электронной торговли дает возможность предпринимателям представить свой товар целевой аудитории во всем мире. Предприниматели, которые активно используют интернет-каналы Alibaba, Amazon, eBay, получают возможность в десятки, сотни и тысячи раз расширить приток покупателей, увеличив доходы — и все это без крупных дополнительных временных и финансовых вложений.

Глобальный рынок Интернет-торговли является динамично развивающейся сферой бизнеса и на протяжении последнего десятилетия демонстрирует непрерывный рост. Электронные торговые площадки стремительно расширяют географию и увеличивают количество покупателей, поэтому одной из ключевых задач Центра поддержки экспорта является обеспечение условий и возможностей развития омского экспорта по каналам электронной коммерции. Напомним, что Центр поддержки экспорта действует на базе Агентства развития и инвестиций и оказывает омскому бизнес-сообществу поддержку при выходе на международные рынки и рынки соседних регионов.

«Центр поддержки экспорта предоставляет компаниям-экспортерам возможность выхода на международные маркетплейсы без каких-либо финансовых вложений. Благодаря Центру омские предприятия получат комплекс необходимых услуг и мер поддержки для эффективного вывода своей продукции на рынки Интернет-торговли. С целью продвижения товаров омских производителей на международных торговых площадках Центр оказывает содействие в приобретении GOLD аккаунтов для экспортеров, регистрации учетной записи, создании персональной страницы на ресурсе, заполнении профилей, товарных карточек и других настройках», - поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Так, в рамках оказания услуги специалисты Центра определят, какие из международных торговых площадок лучше всего подходят для специфики деятельности экспортера, а также окажут консультационную поддержку вплоть до запуска предпринимателем онлайн-магазина на выбранной торговой платформе.

Предпринимателей, заинтересованных в выходе на международные маркетплейсы, организаторы приглашают посетить бесплатный семинар Школы экспорта РЭЦ «Возможности онлайн-экспорта», который состоится 4 июля 2019 года. Экспортный семинар позволит детально погрузиться в тематику онлайн-экспорта и познакомиться с популярными площадками трансграничной электронной торговли более подробно.

Отметим, что данной услугой могут воспользоваться экспортно ориентированные субъекты малого и среднего бизнеса, внесенные в реестр экспортеров Омской области.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
20 Июн:
10 Июн:
10 Июн:
Сибирский федеральный округ:
5 Июн:
4 Июн:
28 Май:
РОССИЯ:
24 Июн:
24 Июн:
24 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости
События и факты

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?
Наука и технологии 2

Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?

Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Экономика

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?
Экономика

Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Политика

Путин назвал ущерб Европы от антироссийских санкций, Зеленский - цену восстановления Донбасса и другие новости

Путин назвал ущерб Европы от антироссийских санкций, Зеленский - цену восстановления Донбасса и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций

В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций

В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

В Приморье открыли железнодорожный тоннель стратегического значения

В Приморье открыли железнодорожный тоннель стратегического значения

Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки

Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки

Новости дня

11:05 Большинство мигрантов в России – это выходцы из Украины Большинство мигрантов в России – это выходцы из Украины
Путин не намерен отдавать Курилы
Путин не намерен отдавать Курилы
10:31 Военные России проведут наблюдательный полет над США Военные России проведут наблюдательный полет над США
09:48 Чечня и Архангельск – самые свободные от наркотиков регионы Чечня и Архангельск – самые свободные от наркотиков регионы
09:16 Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты
08:32 Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку
08:00 В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
07:22 В российских вузах сократятся бюджетные места В российских вузах сократятся бюджетные места

Узнай, страна!

10:56 В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:34 Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter