Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки



Центр поддержки экспорта Омской области поможет малым и средним предприятиям выйти на мировые электронные торговые площадки.

Экспорт по каналам электронной торговли дает возможность предпринимателям представить свой товар целевой аудитории во всем мире. Предприниматели, которые активно используют интернет-каналы Alibaba, Amazon, eBay, получают возможность в десятки, сотни и тысячи раз расширить приток покупателей, увеличив доходы — и все это без крупных дополнительных временных и финансовых вложений.

Глобальный рынок Интернет-торговли является динамично развивающейся сферой бизнеса и на протяжении последнего десятилетия демонстрирует непрерывный рост. Электронные торговые площадки стремительно расширяют географию и увеличивают количество покупателей, поэтому одной из ключевых задач Центра поддержки экспорта является обеспечение условий и возможностей развития омского экспорта по каналам электронной коммерции. Напомним, что Центр поддержки экспорта действует на базе Агентства развития и инвестиций и оказывает омскому бизнес-сообществу поддержку при выходе на международные рынки и рынки соседних регионов.

«Центр поддержки экспорта предоставляет компаниям-экспортерам возможность выхода на международные маркетплейсы без каких-либо финансовых вложений. Благодаря Центру омские предприятия получат комплекс необходимых услуг и мер поддержки для эффективного вывода своей продукции на рынки Интернет-торговли. С целью продвижения товаров омских производителей на международных торговых площадках Центр оказывает содействие в приобретении GOLD аккаунтов для экспортеров, регистрации учетной записи, создании персональной страницы на ресурсе, заполнении профилей, товарных карточек и других настройках», - поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Так, в рамках оказания услуги специалисты Центра определят, какие из международных торговых площадок лучше всего подходят для специфики деятельности экспортера, а также окажут консультационную поддержку вплоть до запуска предпринимателем онлайн-магазина на выбранной торговой платформе.

Предпринимателей, заинтересованных в выходе на международные маркетплейсы, организаторы приглашают посетить бесплатный семинар Школы экспорта РЭЦ «Возможности онлайн-экспорта», который состоится 4 июля 2019 года. Экспортный семинар позволит детально погрузиться в тематику онлайн-экспорта и познакомиться с популярными площадками трансграничной электронной торговли более подробно.

Отметим, что данной услугой могут воспользоваться экспортно ориентированные субъекты малого и среднего бизнеса, внесенные в реестр экспортеров Омской области.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.