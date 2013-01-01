Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Агентство развития Новгородской области продолжает активную работу по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». На данный момент в пап-лайне Агентства более 50 проектов на различных инвестиционных стадиях в отраслях сельского хозяйства (молочно- товарные фермы, переработка сельхозсырья и производство пищевых продуктов), обрабатывающей промышленности (деревообработка, химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика), энергетики и сферы туризма. Сегодня можно говорить о нескольких проектах, стартующих в 2019 году.

Так, в первом и во втором кварталах 2019 года готовятся к завершению три проекта: в Великом Новгороде на Софийской набережной будет открыт апарт-отель «Неревский» на 21 номер, инвестиционные вложения отеля составили 40 млн. рублей. В д. Чечулино Новгородского района застройщик ООО «Эллирион Девелопмент» откроет распределительный логистический центр "Пятёрочка" с объёмом инвестиций 560 млн. рублей и созданием 350 рабочих мест. В г. Чудово состоится официальное открытие завода ООО «Эс.Си.Джонсон» - производителя моющих средств и другой бытовой химии, - который даст городу 126 рабочих мест.

В 2019 году произойдёт модернизация существующего производства по глубокой переработке лесных материалов и создание нового производства клееного бруса и элементов деревянного домостроения в Маловишерском районе на ООО «Хаслахерлес». Инвестиционные вложения проекта составляют 1 500 млн. рублей, для района это 65 новых рабочих мест.

В этом же году ООО «Сетново» в Любытинском районе начнёт проект по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры с инвестициями 520 млн. рублей и созданием 26 рабочих мест.

В ТОСЭР «Угловка» Окуловского района потенциальный резидент ООО «Химабсолют» приступит к строительству завода по производству этилацетата. Благодаря этому проекту и инвестициям 400 млн. рублей в районе появятся 300 рабочих мест.

На фото производство ООО «Хаслахерлес».