ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки



Генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская Коммуна», эксперт Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Александр Никитин: "Необходимо повышать доверие бизнеса к государству".

Несправедливая ситуация, серьезно осложняющая дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства у нас в стране и требующая немедленного решения, сложилась с налогом на недвижимость. Расчет налога по кадастровой стоимости одинаков и для участка, на котором стоит предприятие, и для участка, на котором все сдается в коммерческую аренду. Предприятие, со своей минимальной после выплаты налогов прибылью, не идет ни в какое сравнение с коммерческой недвижимостью.

Источником проблемы является массовый метод кадастровый оценки, не учитывающий индивидуальных характеристик объекта недвижимости в конкретном рассматриваемом регионе. Данную проблему государство предложило плательщикам решать самостоятельно в ходе споров о кадастровой стоимости, что приводит к росту реальной налоговой нагрузки, не является показателем социальной ориентированности подхода к сложившей проблеме, не служит задачам укрепления института частной собственности и его защиты, подрывает доверие бизнеса к государству в целом.

Еще тяжелее российскому бизнесу придётся с 2023 года, когда ставка вырастет, и придется платить 2% от кадастровой стоимости (в мировой практике для промышленности 0,8-0,9 %.)

О какой конкуренции можно говорить? Предприятия пока выживают, но с каждым годом это дается им с большим трудом.

Мы, от имени представителей российской легкой промышленности, предлагаем внести изменения в методику определения государственной кадастровой оценки в части введения дополнительных поправочных коэффициентов для предприятий, которые не должны превышать 1% в соответствии с действующей мировой практикой поддержки национального производителя.

Также, необходимо внести в методику государственной кадастровой оценки положение о том, что кадастровая стоимость зданий и помещений, определенная на основе рыночной стоимости, не должна включать НДС.

Верховный суд РФ 15 февраля 2018 года в своем определении №5-КГ17-258, казалось бы, поставил точку в данном вопросе. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что включение НДС в кадастровую стоимость на базе признания её равной рыночной стоимости недопустимо, так как определение рыночной стоимости объекта недвижимости в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость. На практике, с октября 2019 г. 1-й апелляционный суд общей юрисдикции опять пытается развернуть практику доначислять НДС к рыночной стоимости, определенной без учета НДС и утвержденной в Московском городском суде, путем проведения дополнительной судебной экспертизы по данному вопросу.

Целесообразно поводить государственную кадастровую оценку в городе Москве не чаще одного раза в течение трех лет, а не в течение двух лет. Российское законодательство устанавливает периодичность прохождения государственной кадастровой оценки (ГКО). При этом, проведение в Москве ГКО раз в два года приводит к тому, что предприятия вынуждены проходить каждые два года один и тот же круг – проведение независимой оценки, подготовка к судебному разбирательству, проведение независимой оценки, на проведение судебной экспертизы, само судебное разбирательство. Общие финансовые затраты при оспаривании ГКО составляют от 300 тысяч рублей, а в случае привлечения юридической фирмы затраты кратно возрастают. При этом, за 2 года не может кардинально измениться стоимость зданий, сооружений и земельных участков.

Вопрос - на кого ложится бремя судебных расходов по оспариванию кадастровой стоимости, в том числе на оплату услуг судебного эксперта?

Верховный Суд Российской Федерации в п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. № 28 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости" подтверждает незыблемое правило о том, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, компенсируются все понесенные по делу судебные расходы: «При удовлетворении требований об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости судебные расходы взыскиваются с органа, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости».

Однако, принятые впоследствии нормативные акты исказили позицию до следующего толкования: если проведенной по делу судебной оценочной экспертизой установлено несоответствие отчета требованиям оценочного законодательства и не подтверждена определенная оценщиком рыночная стоимость, если суд устанавливает кадастровую стоимость в размере рыночной на основании заключения экспертизы, то почему государством должны возмещаться расходы на подготовку недопустимого доказательства и последующую вынужденную судебную оценочную экспертизу? При этом хочется отметить, что практически 100% отчетов оценщиков по результатам судебной экспертизы признаются несоответствующими законодательству, и ровно те же оценщики выступают экспертами в суде в рамках других дел. В данной позиции судов прослеживается явный уклон правоприменения в сторону необоснованной защиты интересов органов публичной власти.

Предлагается относить судебные издержки и затраты по экспертизе по оспариванию кадастровой стоимости, в том числе на оплату услуг судебного эксперта, на сторону, проигравшую процесс, определившую и утвердившую кадастровую стоимость на уровне выше рыночного.