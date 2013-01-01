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ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки

Янв 10
ТПП РФ
ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки

Генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская Коммуна», эксперт Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Александр Никитин: "Необходимо повышать доверие бизнеса к государству".
Несправедливая ситуация, серьезно осложняющая дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства у нас в стране и требующая немедленного решения, сложилась с налогом на недвижимость. Расчет налога по кадастровой стоимости одинаков и для участка, на котором стоит предприятие, и для участка, на котором все сдается в коммерческую аренду. Предприятие, со своей минимальной после выплаты налогов прибылью, не идет ни в какое сравнение с коммерческой недвижимостью.

Источником проблемы является массовый метод кадастровый оценки, не учитывающий индивидуальных характеристик объекта недвижимости в конкретном рассматриваемом регионе. Данную проблему государство предложило плательщикам решать самостоятельно в ходе споров о кадастровой стоимости, что приводит к росту реальной налоговой нагрузки, не является показателем социальной ориентированности подхода к сложившей проблеме, не служит задачам укрепления института частной собственности и его защиты, подрывает доверие бизнеса к государству в целом.

Еще тяжелее российскому бизнесу придётся с 2023 года, когда ставка вырастет, и придется платить 2% от кадастровой стоимости (в мировой практике для промышленности 0,8-0,9 %.)

О какой конкуренции можно говорить? Предприятия пока выживают, но с каждым годом это дается им с большим трудом.

Мы, от имени представителей российской легкой промышленности, предлагаем внести изменения в методику определения государственной кадастровой оценки в части введения дополнительных поправочных коэффициентов для предприятий, которые не должны превышать 1% в соответствии с действующей мировой практикой поддержки национального производителя.

Также, необходимо внести в методику государственной кадастровой оценки положение о том, что кадастровая стоимость зданий и помещений, определенная на основе рыночной стоимости, не должна включать НДС.

Верховный суд РФ 15 февраля 2018 года в своем определении №5-КГ17-258, казалось бы, поставил точку в данном вопросе. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что включение НДС в кадастровую стоимость на базе признания её равной рыночной стоимости недопустимо, так как определение рыночной стоимости объекта недвижимости в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость. На практике, с октября 2019 г. 1-й апелляционный суд общей юрисдикции опять пытается развернуть практику доначислять НДС к рыночной стоимости, определенной без учета НДС и утвержденной в Московском городском суде, путем проведения дополнительной судебной экспертизы по данному вопросу.

Целесообразно поводить государственную кадастровую оценку в городе Москве не чаще одного раза в течение трех лет, а не в течение двух лет. Российское законодательство устанавливает периодичность прохождения государственной кадастровой оценки (ГКО). При этом, проведение в Москве ГКО раз в два года приводит к тому, что предприятия вынуждены проходить каждые два года один и тот же круг – проведение независимой оценки, подготовка к судебному разбирательству, проведение независимой оценки, на проведение судебной экспертизы, само судебное разбирательство. Общие финансовые затраты при оспаривании ГКО составляют от 300 тысяч рублей, а в случае привлечения юридической фирмы затраты кратно возрастают. При этом, за 2 года не может кардинально измениться стоимость зданий, сооружений и земельных участков.

Вопрос - на кого ложится бремя судебных расходов по оспариванию кадастровой стоимости, в том числе на оплату услуг судебного эксперта?

Верховный Суд Российской Федерации в п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. № 28 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости" подтверждает незыблемое правило о том, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, компенсируются все понесенные по делу судебные расходы: «При удовлетворении требований об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости судебные расходы взыскиваются с органа, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости».

Однако, принятые впоследствии нормативные акты исказили позицию до следующего толкования: если проведенной по делу судебной оценочной экспертизой установлено несоответствие отчета требованиям оценочного законодательства и не подтверждена определенная оценщиком рыночная стоимость, если суд устанавливает кадастровую стоимость в размере рыночной на основании заключения экспертизы, то почему государством должны возмещаться расходы на подготовку недопустимого доказательства и последующую вынужденную судебную оценочную экспертизу? При этом хочется отметить, что практически 100% отчетов оценщиков по результатам судебной экспертизы признаются несоответствующими законодательству, и ровно те же оценщики выступают экспертами в суде в рамках других дел. В данной позиции судов прослеживается явный уклон правоприменения в сторону необоснованной защиты интересов органов публичной власти.

Предлагается относить судебные издержки и затраты по экспертизе по оспариванию кадастровой стоимости, в том числе на оплату услуг судебного эксперта, на сторону, проигравшую процесс, определившую и утвердившую кадастровую стоимость на уровне выше рыночного.

10 Янв 2020, ТПП РФ


 
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