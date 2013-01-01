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Над Керченским проливом соединили пролеты железнодорожной дороги Крымского моста

Мар 25
Москва Центральный федеральный округ
Над Керченским проливом соединили пролеты железнодорожной дороги Крымского моста

Конструкция длиной почти 64 метров установлена между опорами 219 и 220, построены две временные вспомогательные опоры для того чтобы зафиксировать секции на высоте болтами и сваркой.
Теперь собраны все 306 пролетных строений железнодорожной части Крымского моста - 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. Сформированы параллельные ветки для движения из Краснодарского края в Крым и обратно. Более 6 км пролетов расположено над акваторией Черного моря, остальные - над сухопутными участками на косе и острове Тузла в Керченском проливе.

Пролеты весом более 500 т были изготовлены на российских заводах и в разобранном виде доставлены на Таманский полуостров. Для их сборки потребовалось более 4 млн высокопрочных болтов, протяженность сварных швов стала около 118 км.

На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские надвигались мощными домкратами продольным и поперечным способами. При этом на одном из морских участков со стороны Керчи в надвижку провели с соблюдением проектного радиуса, чтобы обогнуть мыс Ак-Бурун и не повредить памятник историко-культурного наследия "Крепость Керчь".

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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