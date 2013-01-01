Над Керченским проливом соединили пролеты железнодорожной дороги Крымского моста



Конструкция длиной почти 64 метров установлена между опорами 219 и 220, построены две временные вспомогательные опоры для того чтобы зафиксировать секции на высоте болтами и сваркой.

Теперь собраны все 306 пролетных строений железнодорожной части Крымского моста - 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. Сформированы параллельные ветки для движения из Краснодарского края в Крым и обратно. Более 6 км пролетов расположено над акваторией Черного моря, остальные - над сухопутными участками на косе и острове Тузла в Керченском проливе.

Пролеты весом более 500 т были изготовлены на российских заводах и в разобранном виде доставлены на Таманский полуостров. Для их сборки потребовалось более 4 млн высокопрочных болтов, протяженность сварных швов стала около 118 км.

На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские надвигались мощными домкратами продольным и поперечным способами. При этом на одном из морских участков со стороны Керчи в надвижку провели с соблюдением проектного радиуса, чтобы обогнуть мыс Ак-Бурун и не повредить памятник историко-культурного наследия "Крепость Керчь".

Республика Крым, Крымский федеральный округ