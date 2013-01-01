На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы



День Котовска на площадке делового пространства «Геометрия бизнеса» собрал представителей предпринимательского сообщества региона. Гостям презентовали возможности, которые открываются для ведения бизнеса при вхождении на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По итогам состоялось подписание соглашений с инвесторами, которые получили статус резидентов ТОСЭР «Котовск».

Первые два резидента ТОСЭР готовы реализовать проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции. Так, ООО «Комбикорм Агро» планирует создать современный комплекс по производству комбикормов, обогащенных селеном и йодом. Производственная мощность составит около 2 тысяч тонн в год. Это малое предприятие, где будет создано 10 рабочих мест, а объем инвестиций составит 18 миллионов рублей.

Второй резидент вынашивает более масштабные планы. ООО Санрайс Ойл», основным инвестором которого выступает бизнесмен из Индии Пиюш Васойя – один из руководителей компании «Shree Ram group», планирует реализовать крупный проект, связанный с производством и экспортом подсолнечного масла, а также комбикормов. На этом этапе объем инвестиций составит около 800 миллионов рублей. В результате будет создано 67 рабочих мест.

«Россию и Индию связывают давние дружественные отношения, что подтверждают визиты на высшем уровне. Я посетил многие регионы России и в итоге выбрал Котовск в Тамбовской области, потому что здесь созданы оптимальные условия для развития бизнеса, а также имеется господдержка. Планирую шаг за шагом развивать сотрудничество и реализовать также проекты, связанные с производством целлюлозы и хлопковых тканей», - отметил Пиюш Васойя. В общей индийский бизнесмен готов инвестировать около 2 миллиардов рублей.

Моногород Котовск одним из первых в Черноземье получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в декабре 2017 года. Здесь созданы оптимальные условия для ведения бизнеса. Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать резиденты – налоговые льготы и обеспечение необходимой инфраструктурой. Создание ТОСЭР «Котовск» позволит диверсифицировать экономику города, повысить инвестиционную привлекательность территории города.

«Мы все знаем, каких показателей должны добиться. Это – 12 миллиардов рублей инвестиций и 2 тысячи постоянных рабочих мест. За их достижением лично следит губернатор Александр Никитин. Сегодня сделали первый шаг. Есть еще претенденты. Мы сейчас рассматриваем другие заявки и работаем в этом направлении», - подчеркнул первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

ТОСЭР «Котовск» следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов – развитие производства, переработка произведенного в регионе сырья, а также привлечение инвесторов в агросферу.