На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект
Реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск» набирает обороты. Предприятия-резиденты заканчивают предпроектную подготовку и начинают осваивать капитальные вложения, создаются первые рабочие места. В августе здесь откроется предприятие по переработке отходов нефтепродуктов. Это один из самых крупных инвестпроектов ТОСЭР: сумма вложений в производство превышает 75 миллионов рублей.
Интерес к территории опережающего развития со стороны инвесторов высок, но региональные власти выдвигают определенные требования для резидентов к созданию рабочих мест, объемам инвестиций и уровню заработной платы. ТОСЭР «Котовск» следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов – развитие высокотехнологичных производств, переработка произведенного в регионе сырья, а также привлечение инвесторов в агросферу.
Уже можно говорить о формировании четко прослеживаемых профилей на трех локациях Котовской ТОСЭР. Резиденты с проектами химической переработки и приборостроения выбрали для локализации территорию бывшего лакокрасочного завода, одноименный индустриальный парк востребован представителями переработки сельскохозяйственной продукции, а непосредственно в черте города развивается производство товаров массового потребления.
Всего в 2019 году в рамках реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» резидентами планируется создать 240 постоянных рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около 2 миллиардов рублей.
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