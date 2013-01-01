На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект



Реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск» набирает обороты. Предприятия-резиденты заканчивают предпроектную подготовку и начинают осваивать капитальные вложения, создаются первые рабочие места. В августе здесь откроется предприятие по переработке отходов нефтепродуктов. Это один из самых крупных инвестпроектов ТОСЭР: сумма вложений в производство превышает 75 миллионов рублей.

ООО «Геотехнологии» реализует проект переработки дизельного топлива, мазута и других отходов нефтепродуктов. Примечательно, что этот резидент использует разработки одного из российских вузов. Таким образом, производство основано на отечественной платформе, решает не только задачи утилизации такого рода вредных отходов, но сохранения экологического благополучия Центральной России. По мнению экспертов, аналогичной переработки сегодня нет нигде.

Интерес к территории опережающего развития со стороны инвесторов высок, но региональные власти выдвигают определенные требования для резидентов к созданию рабочих мест, объемам инвестиций и уровню заработной платы. ТОСЭР «Котовск» следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов – развитие высокотехнологичных производств, переработка произведенного в регионе сырья, а также привлечение инвесторов в агросферу.

Уже можно говорить о формировании четко прослеживаемых профилей на трех локациях Котовской ТОСЭР. Резиденты с проектами химической переработки и приборостроения выбрали для локализации территорию бывшего лакокрасочного завода, одноименный индустриальный парк востребован представителями переработки сельскохозяйственной продукции, а непосредственно в черте города развивается производство товаров массового потребления.

Всего в 2019 году в рамках реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» резидентами планируется создать 240 постоянных рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около 2 миллиардов рублей.