На Таймыре подготовили к учебному году новый интернат для детей кочевников и рыбаков



В таймырском поселке Носок Красноярского края к новому учебному году полностью завершили обустройство интерната для детей северных народов, кочующих по тундре. Общая стоимость строительства составила более 450 млн рублей. В комфортных условиях здесь будут проживать и учиться 250 детей.

Здание площадью более 4,5 тыс. кв. метров состоит из нескольких корпусов в два и три этажа. В спальном блоке оборудованы комнаты для сна, санузлы, душевые, раздевалки, комнаты для занятий. В административно-хозяйственной зоне оборудован современный пищеблок с обеденным залом, медкабинет, кабинеты психолога и логопеда, комнаты для отдыха и занятий.

Новый интернат — самое современное здание в посёлке, в нем есть системы видеонаблюдения, интернет, телевидение, проведена внутренняя телефонная сеть. Комплекс оснащен канализационной и насосной станциями с системой очистки.

(Старый интернат сгорел больше 40 лет назад, и всё это время школьники жили в ветхом деревянном здании).

Красноярский край, Сибирский федеральный округ