На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей



В Ставропольском крае Старомарьевская солнечная электростанция (СЭС) вышла на полную мощность — 100 МВт. С вводом в промышленную эксплуатацию всех семи очередей строительства Старомарьевская СЭС официально стала крупнейшей на территории Российской Федерации. Объем инвестиций превысил 14 млрд рублей. В строительстве объекта были задействованы около 320 специалистов.

Ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВтч электроэнергии. Такой объем выработки обеспечат более 349 тыс. фотоэлектрических модулей, расположенных на площади порядка 50 га. С учетом большого количества солнечных дней на Ставрополье правительство края совместно с инвесторами прорабатывает возможность использования подходящих по условиям территорий под строительство новых СЭС. Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ

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