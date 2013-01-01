На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей
Апр 2
В Ставропольском крае Старомарьевская солнечная электростанция (СЭС) вышла на полную мощность — 100 МВт. С вводом в промышленную эксплуатацию всех семи очередей строительства Старомарьевская СЭС официально стала крупнейшей на территории Российской Федерации. Объем инвестиций превысил 14 млрд рублей. В строительстве объекта были задействованы около 320 специалистов.
Ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВтч электроэнергии. Такой объем выработки обеспечат более 349 тыс. фотоэлектрических модулей, расположенных на площади порядка 50 га.
С учетом большого количества солнечных дней на Ставрополье правительство края совместно с инвесторами прорабатывает возможность использования подходящих по условиям территорий под строительство новых СЭС.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
2 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|2 Апр:
|2 Апр:
|2 Апр:
Центральный федеральный округ:
|2 Апр:
|1 Апр:
|1 Апр:
РОССИЯ:
|1 Апр:
|1 Апр:
|1 Апр: