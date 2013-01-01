На Ставрополье ученые создали уникальный препарат для лечения трех видов рака



В Ставрополе ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали уникальный препарат для лечения сразу трех видов онкологических заболеваний: меланомы, глиобластомы и карциномы легкого. Уникальность препарата Акс-236 заключается в дифференциации (излечении) опухолевых клеток, которые не нужно удалять хирургическим путем. Вещество активно и к некоторым видам внутриклеточных паразитов.

Ученые кафедры химии СКФУ под руководством доктора химических наук профессора Александра Аксенова синтезировали вещества, восстанавливающие клетки, пораженные онкологическими заболеваниями. Опыты на живых мышах показали, что препарат малотоксичен, а из-за отсутствия металлов и относительно низкой цены может конкурировать с другими лекарствами, применяемыми для химеотерапии рака.

Кроме того, опыты показали, что период полувыведения препарата из организма достаточно длителен и составляет около восьми часов, что дает возможность создать препарат пролонгированного действия. Параллельно в Северо-Кавказском федеральном университете продолжают работать и над другими инновационными препаратами для воздействия на девять видов опухолей.

Разработка Акс-236, в связи с ее эффективностью при лечении глиобластомы (рака головного мозга), вызвала большой интерес со стороны американских и китайских фармакологических компаний. Одна из них уже выступила инвестором дальнейшей работы над препаратом.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ