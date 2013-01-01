На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона
Апр 28
В Минераловодском районе Ставропольского края в агропромышленном парке «Ставрополье» открылся мясоперерабатывающий комбинат «Деликатесы» (аграрной инвестиционной компании «Агрико»). Продукция будет поставляться как в оптово-розничную торговую сеть курортных городов района Минвод, так и в санаторно-курортные организации всего региона. Для работы на комбинате создано более 300 рабочих мест.
Годовой объем производства при выходе на полную мощность составит 20 тыс. тонн готовой продукции: мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов.
Планируется, что в агропромышленном парке «Ставрополье» также будут построены консервный завод и предприятие по производству детских сухих смесей.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
28 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|28 Апр:
|28 Апр:
|28 Апр:
Центральный федеральный округ:
|28 Апр:
|28 Апр:
|28 Апр:
РОССИЯ:
|27 Апр:
|27 Апр:
|27 Апр: