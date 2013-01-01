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На Ставрополье наладили производство новых видов полупроводников на заводе силовой оптоэлектроники

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
На Ставрополье наладили производство новых видов полупроводников на заводе силовой оптоэлектроники

В Ставропольском крае на заводе АО «Оптрон-Ставрополь» налажено серийное производство кремниевых выпрямительных высокочастотных быстровосстанавливающихся диодов. Завод является единственным в России предприятием, выпускающим выпрямительные диоды необходимого формата, отвечающие категории качества ВП (приёмка товара осуществляется военным представительством). Роторные диоды ставропольского завода также стали единственными в РФ, прошедшими испытания на воздействие линейного ускорения.
Завод «Оптрон» выпускает выпрямители для аппаратуры, устанавливаемой на военной технике. Сейчас завод выпускает три типа этих приборов. Полупроводники применяют для преобразования переменного тока в постоянный в блоках аппаратуры морской, наземной и авиационной техники.

В настоящее время завод расширил ассортимент продукции: в линейке силовых полупроводниковых приборов появились кремниевые выпрямительные высокочастотные быстровосстанавливающие диоды на токи от 50А до 150А. Такой тип полупроводников используется при производстве инверторных сварочных аппаратов и выпрямителей.

Предприятие специализируется на производстве силовых полупроводниковых приборов. Выпускаемая продукция применяется для регулирования электрической энергии в разных отраслях промышленности: атомной энергетике, нефтегазовом оборудовании, медицинской технике, системах управления, робототехнике и др.

Продукция завода полностью закрывает потребность российского рынка и частично уходит на экспорт.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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