На Ставрополье наладили производство новых видов полупроводников на заводе силовой оптоэлектроники
В Ставропольском крае на заводе АО «Оптрон-Ставрополь» налажено серийное производство кремниевых выпрямительных высокочастотных быстровосстанавливающихся диодов. Завод является единственным в России предприятием, выпускающим выпрямительные диоды необходимого формата, отвечающие категории качества ВП (приёмка товара осуществляется военным представительством). Роторные диоды ставропольского завода также стали единственными в РФ, прошедшими испытания на воздействие линейного ускорения.
В настоящее время завод расширил ассортимент продукции: в линейке силовых полупроводниковых приборов появились кремниевые выпрямительные высокочастотные быстровосстанавливающие диоды на токи от 50А до 150А. Такой тип полупроводников используется при производстве инверторных сварочных аппаратов и выпрямителей.
Предприятие специализируется на производстве силовых полупроводниковых приборов. Выпускаемая продукция применяется для регулирования электрической энергии в разных отраслях промышленности: атомной энергетике, нефтегазовом оборудовании, медицинской технике, системах управления, робототехнике и др.
Продукция завода полностью закрывает потребность российского рынка и частично уходит на экспорт.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
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