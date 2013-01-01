На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест



В г. Пятигорске Ставропольского края машиностроительный завод «Профитэкс» приступил к производству обеззараживающих устройств для противодействия распространению коронавируса. Использование устройств очистки воздуха с функцией фотокатализа актуально в местах массового пребывания людей: в медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, а также в магазинах, торговых центрах, офисах и других общественных местах, минимизируя вероятность распространения большинства вирусов и бактерий.

За счет наличия фотокаталитических фильтров обеззараживатели могут уничтожать частицы размером до 0,001 мкм. В частности, они справляются с табачным дымом, формальдегидом, угарным газом и играют особую роль при борьбе с вирусами.

Фотокаталитический фильтрационный элемент изготовлен из химически инертных и безвредных материалов — спеченных шариков кварцевого стекла, покрытых двуокисью титана. Под воздействием безопасного ультрафиолетового излучения на поверхности фотокаталитического фильтра микроорганизмы нейтрализуются и окисляются до газообразных углекислого газа и воды.

Мощность устройств позволяет очищать до 2 кубометров воздуха в минуту. Рециркуляционные устройства способны уничтожать до 99% бактерий и вирусов, а также плесень и грибки, находящиеся в воздушной среде различных помещений.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ