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На севере Камчатского края запустили рыбоперерабатывающий завод

Июн 27
Москва Центральный федеральный округ
На севере Камчатского края запустили рыбоперерабатывающий завод

В Олюторском районе Камчатского края ООО «Вывенское» запустило новый завод по переработке рыбы. Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей, создано 116 новых рабочих мест. Проект реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ТОР «Камчатка».
Производство размещено на территории действующего рыбоперерабатывающего завода на береговой косе залива Корфа и реки Вывенки. В новом здании площадью более 1,1 тыс. кв. метров расположен технологически оснащенный цех по переработке рыбы, мощности которого позволяют выпускать 210 тонн сырца или 157,5 тонны рыбной продукции в сутки. Отходы производства будут перерабатывать в рыбную муку - до 60 тонн в сутки.

Для запуска производства закуплены линии по переработке рыбы-сырца, чиллер для охлаждения жидкости, установка для обеззараживания воды, насосные станции и др. Кроме того, установлено новое морозильное оборудование блочной и воздушной (штучной) заморозки рыбной продукции.

Доставка сырья и отгрузка рыбной продукции будет осуществляться морским транспортом. Предприятие полностью готово к началу путины в Камчатском крае. Приобретены сети, тара, сформированы бригады рыбаков из числа местных жителей.

В связи с открытием нового современного производства в настоящее время завод проходит экологическую сертификацию Морского попечительского совета (MSC), которая позволит реализовывать продукцию на рынках Европы и США.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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