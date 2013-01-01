На Сахалине открыли тепличный комплекс и пригласили специалистов с Кубани
Комплекс для выращивания томатов и зеленых культур в закрытом грунте построили в Невельском районе с применением современных итальянских технологий компании «High Tech Equipment»
Компания «Невельский АгроСнаб» вложила в реализацию проекта около одного миллиарда рублей и создала более 50 рабочих мест. Сегодня здесь работают не только местные жители, но и привлеченные специалисты из Краснодарского края – региона, в котором накоплен большой опыт выращивания овощей как в открытом, так и в закрытом грунте.
Для приглашенных работников на средства учредителя рядом с комплексом строятся пять домов общей площадью 1 100 квадратных метров.
По данным пресс-службы правительства Сахалинской области в регионе растёт производство овощей защищённого грунта. Обеспеченность жителей Сахалина такой продукцией уже выросла до 82 процентов, а к 2020 году за счет собственного производства будут полностью закрыты потребности населения области в тепличных овощах.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
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