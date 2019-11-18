На Сахалине начинают строить нефтегазовый технопарк за 18,8 млрд рублей
Фев 27
На севере Южно-Сахалинска в марте начнут строительство первой очереди нефтегазового индустриального парка. Объект должен стать местом концентрации сервисных предприятий для нефтегазовой отрасли. Суммарный объем инвестиций в проект составит около 18,8 млрд рублей. Здесь будет создано 1300 рабочих мест.
Первый этап проекта — часть комплекса для размещения производств и компаний, обслуживающих шельфовый проект «Сахалин-2», планируют построить в течение одного года.
Одновременно со строительными работами будет завершено проектирование второй очереди комплекса: инфраструктуры для компаний самого широкого профиля.
В результате реализации проекта, рассчитанного до 2026 года, на территории в 70 гектаров будет возведено более 470 тысяч кв. метров специализированных зданий и сооружений, появятся газ, вода, электричество, подъездные пути.
Создание индустриального парка призвано обеспечить инфраструктуру для целенаправленного развития нефтесервисных предприятий, снизить непроизводственные затраты бизнеса и барьеры, препятствующие его закреплению на территории Сахалина.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
27 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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