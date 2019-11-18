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На Сахалине начинают строить нефтегазовый технопарк за 18,8 млрд рублей

Фев 27
Москва Центральный федеральный округ
На Сахалине начинают строить нефтегазовый технопарк за 18,8 млрд рублей

На севере Южно-Сахалинска в марте начнут строительство первой очереди нефтегазового индустриального парка. Объект должен стать местом концентрации сервисных предприятий для нефтегазовой отрасли. Суммарный объем инвестиций в проект составит около 18,8 млрд рублей. Здесь будет создано 1300 рабочих мест.
Первый этап проекта — часть комплекса для размещения производств и компаний, обслуживающих шельфовый проект «Сахалин-2», планируют построить в течение одного года.

Одновременно со строительными работами будет завершено проектирование второй очереди комплекса: инфраструктуры для компаний самого широкого профиля.

В результате реализации проекта, рассчитанного до 2026 года, на территории в 70 гектаров будет возведено более 470 тысяч кв. метров специализированных зданий и сооружений, появятся газ, вода, электричество, подъездные пути.

Создание индустриального парка призвано обеспечить инфраструктуру для целенаправленного развития нефтесервисных предприятий, снизить непроизводственные затраты бизнеса и барьеры, препятствующие его закреплению на территории Сахалина.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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