На Сахалине начали строительство первых в истории центральной части острова очистных сооружений



В городе Поронайске Сахалинской области впервые в истории центральной части острова начали создание комплекса по очистке сточных вод. Масштабный проект стоимостью более 1,8 миллиарда рублей реализуется при поддержке областных властей. Мощность сооружений составит 4,2 тыс. куб. метров в сутки. Сейчас строители прокладывают сети наружного трубопровода к будущему объекту.

На строительной площадке будущих очистных сооружений уже заложены фундаменты под комплекс сбора илового осадка, пожарные резервуары, локальные очистные сооружения и дренажную насосную станцию.

Проект включает станцию полной биологической очистки сточных вод, соединенную надземной галереей с административно-бытовым комплексом. В состав комплекса также войдут дренажная станция, площадка складирования обработанных осадков, станция очистки ливневых вод, два пожарных резервуара и дизельная электростанция.

Кроме того, предусмотрено строительство централизованной системы отвода сточных вод, а также девяти канализационных насосных станций, расположенных на территории города.

Стоки воды будут проходить несколько стадий очистки, в том числе механическую и биологическую, а также доочистку и обеззараживание ультрафиолетом. Очищенная и обеззараженная вода будет уходить в реку Междуречная, что позволит улучшить экологическую ситуацию в районе.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ