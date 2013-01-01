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На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов

Июн 29
Москва Центральный федеральный округ
На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов

Современную спортивную площадку площадью 7,5 тысяч квадратных метров для занятий игровыми видами спорта, легкой атлетикой и чирлидингом создали в Смирныховском районе Сахалинской области
крытые трибуны на 300 мест, 400 метров беговых дорожек, спортивные тренажёры, площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса, административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми и санузлом. А в скором времени здесь появится еще и хоккейный корт. Спортивный объект имеет наружное освещение и оборудование для звукового сопровождения мероприятий.

Для районной юношеской футбольной команды «Олимп», которой до сих пор приходилось играть на поле, усеянном камнями, открытие нового стадиона стало лучшим подарком к чемпионату мира по футболу в России.

«Новый объект станет центром притяжения для любителей спорта со всего центрального Сахалина, молодежь сможет получить полноценный летний отдых, занимаясь спортом. Думаю, мы будем организовывать здесь не только местные, но и региональные соревнования, - подчеркнул глава Смирныховского района Николай Козинский.

Стадион в Смирных стал уже четвертым по счету в Сахалинской области. Ранее подобные объекты построили в Невельском и Корсаковском районах, а также в Южно-Сахалинске. По данным регионального министерства спорта, туризма и молодёжной политики, сегодня регулярно занимаются спортом уже более 40 процентов всех жителей острова.

Растет популярность футбола, достигнуты успехи на престижных состязаниях. В прошлом году сахалинцы впервые выиграли всероссийский турнир «Кожаный мяч» и стали лучшими в стране на соревнованиях по школьному мини-футболу.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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