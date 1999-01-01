На реке Тускарь стартовал заключительный этап расчистки русла



На его реализацию федеральный бюджет выделил девять миллионов рублей. Работы начались с 11 июня, после окончания нерестового периода.

В текущем году предстоит расчистить участок протяженностью 1,6 км от лодочной станции до переходного моста в районе ТЭЦ-4. После завершения работ глубина русла составит 4 км, что положительным образом скажется на пропускной способности реки при прохождении паводковых вод.

Работы по расчистке рек в Курской области начались еще с 2008 года. За это время стали глубоководными и чистыми участки рек Кур, Тускарь, Щигор, Псел общей протяжённостью 26 км. На эти цели всего из федерального бюджета было выделено 120 млн рублей.