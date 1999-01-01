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ИЗМИР

На реке Тускарь стартовал заключительный этап расчистки русла

Июн 19
Курская область Центральный федеральный округ
На реке Тускарь стартовал заключительный этап расчистки русла

На его реализацию федеральный бюджет выделил девять миллионов рублей. Работы начались с 11 июня, после окончания нерестового периода.
В текущем году предстоит расчистить участок протяженностью 1,6 км от лодочной станции до переходного моста в районе ТЭЦ-4. После завершения работ глубина русла составит 4 км, что положительным образом скажется на пропускной способности реки при прохождении паводковых вод.

Работы по расчистке рек в Курской области начались еще с 2008 года. За это время стали глубоководными и чистыми участки рек Кур, Тускарь, Щигор, Псел общей протяжённостью 26 км. На эти цели всего из федерального бюджета было выделено 120 млн рублей.



 
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